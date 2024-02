Hürzeler: Weshalb Schalke Warnung und Vorbild ist

Die Tabellenkonstellation gibt eine klare Richtung vor. Mit 22 Punkten Vorsprung reist St. Pauli am Freitag zum FC Schalke. Fabian Hürzeler warnt davor, daraus eine klare Favoritenrolle abzuleiten, und der jüngste Sieg dient als Unterstützung für seine Warnhinweise.

Mit 4:3 hatte Hürzelers Mannschaft am vergangenen Freitagabend das Topspiel bei Verfolger Holstein Kiel gewonnen, gleichzeitig jedoch auch ein warnendes Beispiel geliefert, wie schnell ein vermeintlich komfortabler Vorsprung, der aktuell auch in der Tabelle vorherrscht, pulverisiert sein kann. Der Trainer hat eingehend analysiert und angesprochen, was in Kiel schiefgelaufen ist. Und was im Liga-Endspurt nicht schieflaufen darf. "Verteidigen", sagt der seit Montag 31-Jährige, "fängt im Kopf an, wir haben beim Stand von 3:0 einen Schritt weniger gemacht, und das passt nicht zu unserer Identität. Gegen Braunschweig in Unterzahl war es genau umgekehrt, da haben wir den einen Schritt mehr gemacht."

"Es ist die schwerste Phase der Saison"

Die Extra-Meter erwartet der Trainer nun auch angesichts der Führung im Aufstiegsrennen. Sechs Punkte liegt St. Pauli vor Kiel, sieben vor dem Dritten HSV. "Meine Lieblings-Metapher", sagt Hürzeler, "ist die vom Marathon. Wir sind jetzt ungefähr bei Kilometer 33, da beginnt die entscheidende Phase, da musst du stabil sein. Es ist die schwerste Phase der Saison, weil du nicht mehr nur etwas zu gewinnen hast, sondern auch etwas zu verlieren, Widerstände überwinden musst." Er weiß: "Vieles spielt sich jetzt im Kopf ab."

"Die Statistiken zeigen, dass wir in einigen Punkten nachgelassen haben"

Hürzeler sagt auch, wie er seine Spieler im Kopf auf diese letzten Kilometer im Marathon der Spielzeit 2023/24 einstimmt. "Wir legen den Fokus nur auf den Alltag." Und in diesem sieht er ausreichend Ansätze: Obwohl in der Rückserie fünf von sechs Spielen gewonnen wurden und St. Pauli klar auf Kurs ist, endlich mal zwei gleichstarke Halbserien innerhalb einer Saison zu spielen, erklärt der Coach: "Die Statistiken zeigen, dass wir in einigen Punkten nachgelassen haben. Wir haben genug Ansatzpunkte."

Die Reise nach Gelsenkirchen soll hilfreich sein auf dem angestrebten Weg Richtung Ziel Bundesliga. Der Grund: die Erinnerung. Vor knapp zwei Jahren verlor St. Pauli beim bislang letzten Gastspiel auf Schalke am 33. Spieltag der Saison 2021/22 nach einer 2:0-Führung mit 2:3, die Königsblauen stiegen an jenem Samstagabend in die Bundesliga auf, während den Hamburgern nur die Zuschauerrolle blieb. Hürzeler war damals noch Co-Trainer von Timo Schultz und verrät auch mit zeitlichem Abstand: "Natürlich hat das was mit mir gemacht." Die Aufstiegsfeier der Massen auf dem Platz seien "Bilder, die immer in meiner Erinnerung bleiben werden." Sie sollen ein weiterer Antrieb sein: "Wir versuchen, ähnliches zu erreichen."