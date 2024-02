Hürzeler verteidigt St. Paulis Mallorca-Trip

Am Samstag tritt der FC St. Pauli in Magdeburg an, die darauffolgende Dienstreise aber wirft ihre Schatten voraus. In der kommenden Woche verlegt der Spitzenreiter seine Trainingsarbeit nach Mallorca - das ruft auch in der eigenen Fanszene kritische Stimmen auf den Plan.

Der Kiez-Klub hat sich wie nur wenige andere Profivereine in Deutschland Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben. Dass eine Mallorca-Reise mitten in der Saison unter den eigenen Anhängern kritisch hinterfragt und von anderen mit gewisser Häme kritisiert wird, war eingepreist bei der Entscheidung. "Wir haben nicht erwartet, dass alle Applaus spenden", sagt Pressechef Patrick Gensing, "uns ist klar, dass wir uns in einem Feld bewegen, in dem es Widersprüche gibt. Wir versuchen im Rahmen, der uns möglich erscheint, so nachhaltig wie möglich zu agieren, und wir stellen uns auch dieser Diskussion."

Das tat am Donnerstagmorgen vor allem der Trainer auf der turnusmäßigen Pressekonferenz vor dem Trip nach Magdeburg, der angesichts des tags zuvor verkündeten Abflugs aus Hamburg geradezu nachrangig erschien. "Natürlich", versichert Fabian Hürzeler, "wären wir lieber hier geblieben, weil es eine Zusatzbelastung für die Spieler und den Staff bedeutet, und weil wir auch wissen, für welche Werte der Verein steht. Dennoch überwiegt am Ende das Argument, der Schutz der Spieler."

Und genau dieser sei auf den Trainingsplätzen an der Kollaustraße nicht mehr im ausreichenden Maße gegeben. "Ich lade jeden ein, sich die Plätze anzuschauen", sagt der 30-Jährige, "da ist nicht mehr viel grün, das hat nur noch wenig mit einem Fußballplatz zu tun. Und wir haben angesichts der Witterungsverhältnisse in diesem Winter in Hamburg auch nur wenige Ausweichmöglichkeiten in Hamburg."

"Wer sich unseren Platz wirklich ansieht, der versteht diese Maßnahme"

Während Hürzeler und seine Spieler vom kommenden Montag an bis zum Freitag die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig auf der Anlage von RCD Mallorca bestreiten, wird am heimischen Trainingszentrum einer der beiden Rasenplätze erneuert, die Option, eine Woche auf dem vorhandenen Kunstrasenplatz zu trainieren, ist aus Sicht des Coaches "nicht umsetzbar." Die Flucht nach Mallorca, versichert Hürzeler, "haben wir so lange wie möglich hinausgezögert, aber wer sich unseren Platz wirklich ansieht, der versteht diese Maßnahme."