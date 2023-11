Hürzeler und Walter: Heißblütige Trainer, kühles Verhältnis

Zumindest einen Wiederholungsfall schließt Fabian Hürzeler aus. Im Nachgang des letzten Stadt-Derby im Volkspark gab es zwischen St. Paulis Trainer und Tim Walter nach dem 4:3-Sieg des HSV nicht einmal den Handschlag. Die beiden Chefs pflegen kein inniges Verhältnis.

Hürzeler, geboren in Texas, aufgewachsen in München, und Walter, gebürtiger Badener und einstiger Jugend- und Amateurtrainer beim Rekordmeister, gehören zur Gattung der impulsiven Fußballlehrer. Der erst 30-jährige St. Paulianer hat in dieser Spielzeit bereits drei Gelbe Karten gesehen, ist bei der nächsten Verwarnung gesperrt und musste deshalb am vergangenen Samstag beim 3:2 in Rostock auch um das Derby bangen. Walter wiederum coacht derzeit gar mit einem Innenraumverbot auf Bewährung wegen unsportlichem Verhalten. Vor dem Wiedersehen betont Hürzeler indes ausdrücklich: "Ich werde definitiv jedem die Hand reichen. Auch nach dem Spiel."

Am Mittwoch absolvierten beide Cheftrainer die obligatorische Pressekonferenz - und waren sicht- und hörbar bemüht, kein zusätzliches Öl ins Derby-Feuer zu gießen. Hürzeler lobt, dass sein Gegenüber einen klaren Plan verfolge und von diesem auch nicht abweiche. "Er ist ja jetzt schon wirklich lange beim HSV und hat es geschafft, sie kontinuierlich oben zu halten." Walter wiederum attestierte seinem 18 Jahre jüngeren Kollegen "einen sehr, sehr guten Job. Ich respektiere die Arbeit des Stadtrivalen und vor allem die von Fabi".

Respekt ja, mehr aber auch ausdrücklich nicht - "Natürlich ist es jetzt keine Freundschaft, da muss ich ja auch kein Geheimnis draus machen", sagt Hürzeler, "aber wie gesagt, es ist alles sehr respektvoll." Walter erklärt: "Das kann ich genauso bestätigen. Ich finde, er macht es seinem Alter entsprechend sehr gut. Alles andere wäre zu viel."

Das eher unterkühlte Verhältnis der beiden rührt aus einer Begegnung, die schon mehr als sechs Jahre zurück liegt. Im August 2017 hatte Hürzeler als Spielertrainer des FC Pipinsried das Regionalliga-Duell beim FC Bayern II mit Walter an der Linie durch sein Tor zum 0:1 entschieden, sich mit dem heutigen HSV-Coach aber heftige Wortgefechte geliefert und war am Ende mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Für Walter sind das heute "olle Kamellen, die wir nicht mehr rausholen müssen." Nicht auszuschließen ist, dass der Freitag - bei allem Respekt - neue Geschichten zwischen den beiden Heißspornen schreibt.