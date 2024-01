Hürzeler und die Rotations-Frage

Die Spielnachbereitung und Vorbereitung ging selten so ineinander über wie in diesen Tagen. Drei Tage nach dem überzeugenden 2:1 in der Liga geht es für St. Pauli am Dienstagabend im Pokal-Viertelfinale erneut gegen Düsseldorf (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Startelf aber könnte, wie im Pokal üblich, eine veränderte sein. Die Frage ist: wie sehr?

Düsseldorf-Doppelpack innerhalb von vier Tagen: Für Fabian Hürzeler und den FC St. Pauli geht es nun im Pokal gegen die Fortuna. IMAGO/Oliver Ruhnke