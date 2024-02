Hürzeler und die bemerkenswerten Einblicke

Der Karriereverlauf von Fabian Hürzeler liest sich beinahe märchenhaft. Im Dezember 2022 mit 29 Jahren beim FC St. Pauli vom Assistenz- zum Cheftrainer befördert, verlor er bis zum bitteren Pokal-Aus gegen Düsseldorf ganze zwei Partien. Aktuell ruckelt es erstmals um ihn herum.

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Verfolger Greuther Fürth sollte es hauptsächlich um den Samstag und den aufstrebenden Gegner gehen. Es ging aber vor allem um den Trainer. Der ohnehin schon im Mittelpunkt der Diskussionen war, weil er seine Zukunftsfrage offen lässt. Und der es zusätzlich ist, weil er ausgerechnet im Spiel 1 nach seiner verbüßten Gelbsperre am Dienstag gegen Düsseldorf (3:4 i.E.) mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist. In der Branche gilt der Erfolgscoach als Aufsteiger und Überflieger, und die zurückliegenden Tage könnten den Eindruck erwecken, er habe zum Höhenflug angesetzt. Jenes Bild, das Hürzeler jetzt abgab, ist ein anderes.

St. Paulis Trainer ist selbstbewusst und seine Aussagen lassen nicht selten zwei Lesarten zu. Zum Beispiel die zu seiner Rotation im Pokal-Viertelfinale. Er hatte dreifach getauscht, und alle drei Überlegungen dahinter sind nicht aufgegangen. "Ich würde es wieder genauso machen", sagt er mit Abstand. Ohne jedoch die Frage danach abzubügeln. "Man kann die Entscheidungen bewerten, wie einige das getan haben, man kann mich da auch kritisieren. Damit komme ich klar, und das gehört dazu, aber für mich bleibt entscheidend: Es geht um interne Prozesse, die von außen nicht zu sehen sind."

Ins Gericht mit sich geht er in einem anderen Punkt: "Was ich mir vorwerfe, ist, dass ich es nicht geschafft habe, im Spiel die richtigen Lösungen zu finden. Deshalb habe ich mich vor die Mannschaft gestellt und die Verantwortung dafür auf meine Kappe genommen."

"Da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen"

Diese Form der inhaltlichen Auseinandersetzung mit sich selbst findet auch im Umgang mit seinem (Fehl-)Verhalten an der Linie statt. "Es ist klar, dass eine Gelb-Rote Karte für mich nicht förderlich war. Da habe ich die Mannschaft im Stich gelassen. Ich weiß, dass ich eine Vorbildfunktion habe, das muss mir niemand sagen."

Hürzelers offene Selbstkritik

Hürzeler verkneift sich Floskeln, er sei eben so, beansprucht zwar, dass eine gewisse Emotionalität zum Fußball und vor allem zu ihm gehöre, er sagt aber auch: "Ich bin zwar sehr emotional, aber ich bin auch jemand, der mit Abstand zum Geschehen gut reflektiert. Das ist ein Thema, an dem ich arbeite. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Aber ich erwarte von mir, dass ich als Vorbild vorneweg gehe. Da bin ich in der Verantwortung gegenüber der Mannschaft, dem Verein - und mir selbst."

Hürzeler hat während seines ersten Jahres als Cheftrainer im Profibereich etliche Stufen erklommen, einige gar übersprungen. Dass er zumindest an einer hängen geblieben ist, hat er ganz offensichtlich registriert. "Ich werde versuchen, mich zu verbessern. Das gehört zu meiner Entwicklung dazu." Diese kann mit knapp 31 Jahren noch nicht abgeschlossen sein. Und ist dieser Tage in einer wichtigen Phase. Sein öffentlicher Auftritt vom Donnerstag ist ein klarer Hinweis darauf, dass sich Hürzeler dessen bewusst ist.