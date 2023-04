Hürzeler über Mannschaftsabend: "Das kam aus dem Team heraus"

Was sind die Gründe für St. Paulis unheimliche Siegesserie? Rein sportlich betrachtet fällt die Defensive auf - und neben dem Platz herrscht ein großer Teamgeist, was sich diese Woche zeigte.

Nach zehn Siegen in Folge 2023 fällt besonders ins Auge, dass die Hamburger in sieben Partien zu Null siegten (bei gerade mal insgesamt drei Gegentoren). "Wir haben alle Bock darauf zu verteidigen", sagte Marcel Hartel zuletzt.

Ein weiteres Erfolgsgeheimnis scheint der gute Teamgeist zu sein. In der Pressekonferenz am Freitag erzählte Trainer Fabian Hürzeler, wie es unter der Woche zu einem Teamabend gekommen ist. "Der kam aus der Mannschaf heraus und wurde von den Jungs geplant", erzählte der Coach: "In der Sitzung, als wir Meeting mit ihnen hatten, hat sich ein Spieler wie in der Schule gemeldet und wollte was sagen. Ich habe gefragt: 'Was ist?' 'Ich würde gerne nach der Besprechung was sagen.'" So kam es zum Mannschaftsabend.

"Ich weiß nicht, was sie gegessen und getrunken haben"

"Das spricht dafür, wie sie zusammengewachsen sind und dass sie gerne Zeit zusammen verbringen und sich austauschen", freut sich Hürzeler, der selbst gar nicht dabei war: "Ich weiß auch nicht, was sie gegessen und getrunken haben. Das zeigt mir, dass sie extrem zusammengerückt sind und ein sehr positiver Teamgeist herrscht. Das ist für den Endspurt extrem wichtig."

Sorgen, dass die Spieler zu sehr abgelenkt sind, hat Hürzeler keine: "Ich weiß, dass die Spieler den Fokus auf Braunschweig haben, das habe ich auch in der Trainingswoche bemerkt. Was die Mannschaft oder der einzelne Spieler neben dem Platz macht, ist jedem individuell überlassen. Mir ist wichtig, dass sie im Training Intensität fahren, und das haben sie diese Woche gemacht."

Einfach wird die Aufgabe gegen die abstiegsbedrohten Braunschweiger indes keineswegs. Gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden, sei das schwerste im Fußball überhaupt, betonte Hürzeler.