Hürzeler setzt auf ein Zeichen der Stärke

Die Vorzeichen für den FC St. Pauli könnten kaum ungünstiger sein. Ausgerechnet vor dem Spitzenspiel Erster gegen Zweiter ist die Serie von 27 Pflichtspielen ohne Niederlage gerissen, und ausgerechnet vor dem Duell mit den laufstarken Greuther Fürther ging es im Pokal über 120 Minuten.

Hauke Wahl macht nach dem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Fortuna Düsseldorf keinen Hehl daraus, wie sehr das Viertelfinal-Aus im Pokal schmerzt. "Es tut extrem weh", sagt der Verteidiger, ist gleichzeitig jedoch bemüht, den Blick nach vorn zu richten. Konkret auf den Samstag: "Wir müssen das Erlebnis rauskriegen. Für uns steht ein extrem wichtiges Spiel an."

Im Erfolgsfall kann St. Pauli den aktuell ärgsten Verfolger auf acht Punkte distanzieren - dazu aber wird mehr nötig sein, als der Spitzenreiter am Dienstagabend gezeigt hat. "Wir waren zu fahrig und zu fehlerbehaftet", sagt Fabian Hürzeler über den fußballerisch bislang wohl schwächsten Auftritt unter seiner Anleitung, "es ist unser Anspruch, bessere Lösungen zu finden." Philipp Treu hat dies auf dem Platz ähnlich wahrgenommen: "Es war nicht unser Spiel, wir waren unsauber. Wir haben es auch viel mit langen Bällen probiert, das ist gar nicht unser Spielstil."

Die bange Frage auf St. Pauli lautet in den drei verbleibenden Tagen bis zur nächsten bedeutsamen Partie: Wie geht die Mannschaft mit der Enttäuschung und dem Kräfteverschleiß um? "Es wird eine Herausforderung", sagt Johannes Eggestein, "in einer englischen Woche 120 Minuten gehen zu müssen und dann auch noch auf so eine extrem laufstarke Mannschaft wie Fürth zu treffen, ist ein doppeltes Brett."

Hürzeler gibt sich überzeugt davon, dass seine Spieler das Brett bohren können. "Der Samstag bietet uns eine große Chance. Gute Mannschaften stehen nach solchen Spielen auf, zeigen eine Reaktion. Und ich bin sicher, dass wir eine gute Mannschaft sind. Es ist eine riesige Möglichkeit, als Mannschaft an der Situation zu wachsen und Stärke zu zeigen." Der Trainer selbst wird seinen Spielern dabei an der Linie zur Seite stehen können: Nach seiner am Wochenende verbüßten Gelbsperre beim 2:1-Sieg in der Liga in Düsseldorf hatte Hürzeler am Dienstag beim Wiedersehen mit den Rheinländern Gelb-Rot gesehen und sagt: "Es kann schon sein, dass die Schiedsrichter mich jetzt auf dem Zettel haben, damit muss ich umgehen." Gesperrt ist er für das jüngste Vergehen aber erst in der ersten Pokalrunde der neuen Saison. Und das betrifft angesichts der offenen Zukunftsfrage womöglich gar nicht mehr den FC St. Pauli, sondern einen anderen Verein.