Hürzeler schwärmt von Gruda: "Kein typisch deutscher Spieler"

Brajan Gruda hofft schon zum Premier-League-Auftakt auf sein Debüt. Trainer Fabian Hürzeler erklärt, wie er mit dem Ex-Mainzer bei Brighton plant - und warum er ihn unbedingt wollte.

In den vergangenen Jahren hat Brighton & Hove Albion immer wieder Spieler mit sattem Gewinn weitverkauft. Insofern zeigt schon die Sockelablöse von 31,5 Millionen Euro, wie groß das Potenzial ist, das der Klub aus dem südenglischen Urlaubsort in Brajan Gruda sieht. Trainer Fabian Hürzeler will dem 20-jährigen Ex-Mainzer zwar Zeit geben, um in der Premier League anzukommen, sieht aber schon jetzt ein ziemlich perfektes Match.

"Ich habe viel mit ihm gesprochen und dazu beigetragen, ihn zu überzeugen, hierher zu kommen, weil ich mir absolut sicher bin, dass er dem Verein helfen kann und dass dies der richtige Schritt für ihn in seiner jungen Karriere ist", sagte Hürzeler auf seiner Spieltagspressekonferenz vor dem Premier-League-Auftakt beim FC Everton an diesem Samstag (16 Uhr). "Wir werden alles tun, um ihn besser zu machen, indem wir ihm das beste Umfeld bieten, das er bekommen kann, um sich zu verbessern und den nächsten Schritt in der besten Liga der Welt zu machen."

Hürzeler über die "größte Herausforderung" für Gruda

Gruda sei "kein typisch deutscher Spieler", findet Hürzeler: "Er ist unglaublich gut mit dem Ball, er ist ein Straßenfußballer, wie wir in Deutschland sagen. Er hat den Ball gerne am Fuß und kann besondere Dinge - wie alle unsere Offensivspieler." Mit Rekordeinkauf Yankuba Minteh, der für rund 35 Millionen Euro aus Newcastle kam, und dem Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter, dessen Verpflichtung von Leeds United wohl nur noch Formsache ist, kamen und kommen weitere hinzu.

Welche Rolle soll Gruda auf dem Platz einnehmen? Hürzeler: "Er kann auf ziemlich vielen Positionen spielen. Als Linksfüßer kann er auf dem Flügel spielen, auch im Halbraum, aber ich mag es lieber, wenn er seinen ersten Kontakt mit links innen machen kann" - was, wie in Mainz, für den rechten Flügel sprechen würde.

Doch erst einmal müsse sich Gruda an die Intensität in der Premier League gewöhnen und die "Rücksichtslosigkeit", die dort in den Zweikämpfen manchmal herrsche. "Das wird die größte Herausforderung", meint Hürzeler, der Gruda "so schnell wie möglich integrieren" und "bereit für die Premier League machen" will. Ein (Joker-)Einsatz schon gegen Everton erscheint dennoch nicht ausgeschlossen.