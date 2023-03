Hürzeler schreibt Geschichte

Fabian Hürzeler eilt mit St. Pauli von Sieg zu Sieg. Und knackt gleichzeitig Rekord um Rekord. Das 2:1 beim SC Paderborn markiert den nächsten geschichtsträchtigen Erfolg der Hamburger unter dem erst im Winter vom Co- zum Cheftrainer beförderten Bayern.

Fabian Hürzeler feierte am Freitag mit seinem Team den 2:1-Auswärtssieg in Paderborn. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Dass die eingestellten Rekorde aus einer Zeit stammen, die Hürzeler nur aus Erzählungen kennt, liegt auch an der späten Geburt. Am vergangenen Sonntag ist der Nachfolger von Timo Schultz 30 Jahre alt geworden, letztmalig hatte St. Pauli bis zum Freitag sechs Spiele in Folge vor 46 Jahren gewonnen: In der Saison 1976/77 unter Diethelm Ferner. Dass ein Trainer des Kiez-Klubs seine ersten sechs Partien allesamt gewann, gab es erst einmal, 1965 unter Jockel Krause in der Regionalliga Nord.

Es passiert also durchaus Historisches in diesen ersten Wochen und Monaten des Jahres 2023 und Marcel Hartel streicht noch einen weiteren besonderen Aspekt heraus. "Es ist auch ein schönes Gefühl, jetzt drei Partien nacheinander auswärts gewonnen zu haben, nachdem wir dort so eine lange Durststrecke hatten."

Hartel: "Fußballerisch das bisher Beste unter unserem neuen Trainer"

Fast ein Jahr waren die Hamburger in der Fremde ohne Dreier, mittlerweile wirken sie in ihren Abläufen wieder so gefestigt, dass der Spielort egal erscheint. "Insbesondere in der ersten Hälfte haben wir einen richtig guten Ball gespielt, es war fußballerisch das bisher Beste unter unserem neuen Trainer", befindet Hartel.

Der Coach pflichtet seinem Mittelfeldspieler in Bezug auf den ersten Durchgang in Paderborn bei. "Wir hatten wirklich guten Ballbesitz und gute Ballbesitzpassagen, haben es immer wieder geschafft, in die Verlagerung zu kommen." Die Folge: Ein Selbstverständnis, das inzwischen auch über schwierige Phasen eines Spiels hinweghilft. Die gab es am Freitagabend nach dem Anschlusstreffer des SCP und auch schon in der Woche zuvor beim 1:0 gegen Hansa Rostock. Im alten Jahr noch hat die Mannschaft in Situationen wie diesen Ordnung und Kontrolle und häufig auch das Spiel verloren. "Jetzt", bilanziert Abwehrchef Eric Smith, "sind wir insgesamt einfach sehr stabil."

Paqarada sieht noch Luft nach oben

Leart Paqarada registriert den Höhenflug beinahe ungläubig. "Es ist Wahnsinn, mit so einem Lauf haben wir nicht gerechnet. Wir wussten zwar immer, was wir drauf haben, aber dass wir sechs Mal in Folge gewinnen, ist schon etwas Besonderes." Damit die Serie anhält, fordert der scheidende Linksverteidiger und Bald-Kölner, müssen die gegnerischen Druckphasen künftig noch minimiert werden. "Hier und da hatten wir jetzt auch ein bisschen Glück. Das dürfen wir nicht überstrapazieren."

Dann könnten Hürzeler und St. Pauli weiter Geschichte schreiben. Häufiger als der Youngster hat in der 2. Liga bislang nur ein neuer Trainer zum Start gewonnen: Jürgen Wähling siegte 1986 mit Hannover 96 gar in den ersten acht Partien nach seiner Inthronisierung.