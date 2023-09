Hürzeler, Rückstände und der Widerstand

Der einzig noch ungeschlagene Zweitligist FC St. Pauli gastiert am Samstagabend zum Topspiel im Berliner Olympiastadion bei Hertha BSC.

Es winkt ein Fußballfest am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der hoch ambitionierte FC St. Pauli tritt beim wieder erstarkten Bundesliga-Absteiger Hertha BSC an.

Die Kiez-Kicker reisen als Tabellenzweiter nach dem jüngsten 3:1-Coup gegen den FC Schalke 04 mit breiter Brust in die Hauptstadt. Das Team von Chefcoach Fabian Hürzeler findet nach überragender Rückrunde in der vergangenen Saison (41 Punkte) auch in dieser Spielzeit zu neuer Stärke. Nach nur vier Unentschieden in Serie - trotz zum Teil drückend überlegener Vorträge - stimmte zuletzt auch der Ertrag, der Erfolg gegen Königsblau bestätigte das vorangegangene 5:1 gegen Holstein Kiel.

"Irvine ist für mich nicht zu ersetzen"

Personell hat Hürzeler nicht allzu viele Probleme, sogar Kapitän Jackson Irvine steht den Kiez-Kickern vielleicht wieder zur Verfügung. "Jackson wird heute wieder mit der Mannschaft trainieren. Er ist ein Kandidat für den Kader und so kann es auch sein, dass er mit nach Berlin fährt", sagte Hürzeler am heutigen Donnerstag auf der Spieltagspressekonferenz. "Er war allerdings drei Wochen verletzt, und die Mannschaft hat es ohne ihn gut gemacht. Andererseits ist er mein Kapitän und für mich nicht zu ersetzen. Es wird ein Abwägen sein, wie weit wir ins Risiko gehen wollen."

Dann kommt es darauf an, dass du den Widerstand begrüßt, weiter Fußball spielst und weiter mutig bleibst. Fabian Hürzeler

Unabhängig vom Mitwirken Irvines lässt der Trainer ins Seelenleben blicken. Und was in ihm vorgeht, wenn es einmal nicht perfekt läuft. Obwohl sein Team durch Marcel Hartel gegen Schalke in Führung ging, sagte Hürzeler im Hinblick auch auf den zwischenzeitlichen Ausgleich: "Es ist ein Thema, wie wir mit Rückschlägen umgehen. Ein Rückstand ist für mich ein Widerstand. Es kann aber auch ein Widerstand sein, wenn der Gegner Druck macht oder wir bei eigener Führung ein Gegentor bekommen", so der 30-Jährige. "Unsere Antwort wollen wir genauso geben wie gegen Schalke. Das Gegentor aus dem Nichts war für uns ein Rückschlag. Dann kommt es darauf an, dass du den Widerstand begrüßt, weiter Fußball spielst und weiter mutig bleibst. Wir müssen trotz des Widerstands bei uns bleiben."

Knapp 12.000 St. Pauli-Fans in Berlin

Die Hamburger können sich in Berlin auf eine große Unterstützung verlassen, knapp 12.000 Fans werden sich auf die Reise machen. "Das ist etwas Besonderes für uns. Wir nehmen das nicht als selbstverständlich an. Die Fahrt nach Berlin ist zwar nicht weit und doch braucht man ein paar Stunden", sagt Hürzeler. "Für uns ist es eine sehr, sehr große Wertschätzung, die uns die Fans entgegenbringen. Wir versuchen, ihnen in Berlin dann etwas zurückzugeben - mit der Leistung auf dem Platz und einem entsprechenden Resultat."