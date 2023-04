Hürzeler: "Paqarada ist keine Maschine"

"Zwei, drei Bier", verriet Fabian Hürzeler, wolle er sich auf den historischen neunten Sieg mit dem FC St. Pauli durchaus gönnen, "aber bestimmt nicht fünf oder sechs. Ich will ja einen klaren Blick behalten." Dieser hat ihm bei zu vielen Profis beim 1:0 gegen Regensburg gefehlt. Einen nannte der Coach sogar namentlich, nahm ihn aber auch ausdrücklich in Schutz: Leart Paqarada.

Mit seiner Unterschrift beim 1. FC Köln glaubte sich der 28-Jährige seinen Traum von der Bundesliga erfüllt zu haben, noch dazu nahe seiner Heimatstadt Aachen. Doch die Transfersperre gegen die Rheinländer legt seinen Vertrag vorerst auf Eis. "Paqa", weiß Hürzeler, "hat gerade einige Dinge im Kopf, das weiß jeder." Der Trainer hatte schon im Vorfeld der Partie gegen den Jahn mit seinem Linksverteidiger gesprochen, danach konstatiert er: "Wir müssen berücksichtigen, dass hinter allen Spielern auch immer der Mensch steckt. Und Paqa ist keine Maschine. 80 Prozent im Fußball spielt sich im Kopf ab. Er hat schon so viel für uns geleistet, und deshalb muss ihm so ein Spiel auch erlaubt sein."

Paqarada hatte gegen die Regensburger auffallend fahrig gespielt und viele unnötige Ballverluste in seinem sonst so technisch sauberen Spiel. St. Paulis Problem war: Er war bei weitem nicht der Einzige, und deshalb gebraucht der Coach Worte, die er bislang nicht in den Mund nehmen musste. "Es war zu viel Larifari." Ex-Trainer Timo Schultz hatte einen Teil seiner Spieler einst liebevoll als "Zocker" betitelt, Hürzeler aber war es davon beim neunten Sieg in Serie zu viel: "Ich will nicht zocken, ich will, dass wir klar und einfach Fußball spielen. Ich will meine Spieler natürlich auch nicht verändern, aber sie müssen wissen, wann es geht und wann nicht."

Gegen die Regensburger, moniert er, "haben wir keine Lösungen gefunden. Aber wir wissen, woran es liegt und daran werden wir arbeiten." Ganz ausdrücklich nimmt der 30-Jährige sich dabei im Übrigen selbst mit ins Boot. In den kommenden fünf Spielen geht es unter anderem gegen die Top 3 der Liga, nach Heidenheim, zum Hamburger SV und gegen Darmstadt. "Wir werden diese Wochen so angehen wie die letzten auch, und ich werde alles tun, um meine Mannschaft bestmöglich darauf vorzubereiten." Dann macht er eine kurze Pause, blickt auf und übt bemerkenswerte Selbstkritik: "Das ist mir gegen Regensburg nicht gelungen."