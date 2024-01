Hürzeler nach "Vorgeplänkel": "Jetzt geht es richtig los"

Am Samstag startet der FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Rückrunde. Wohl mit Neuzugang Aljoscha Kemlein in der Startelf.

Der gebürtige Berliner Aljoscha Kemlein wechselte Anfang des Jahres auf Leihbasis vom 1. FC Union Berlin ans Millerntor. Und der 19-jährige Mittelfeldspieler wird sein Pflichtspieldebüt für den FC St. Pauli wohl schon am Samstag im Heimspiel gegen die Pfälzer geben (13 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Er hat sich super integriert. Josch ist ein sehr fleißiger, lernwilliger und bescheidener Mensch, der mit seinen Werten sehr gut zu uns passt", freut sich St. Paulis Chefcoach Fabian Hürzeler über den Neuzugang, "der uns besser machen kann".

Hürzeler feilt an der Effizienz

Die Kiez-Kicker sind in der Liga noch ungeschlagen, haben als Tabellenzweiter nur zwei Punkte Rückstand auf Klassenprimus Holstein Kiel. Mit neun Unentschieden in 17 Spielen haben die Hanseaten aber zu viel liegengelassen. Im Trainingslager in Spanien stand die Effizienz - vorne und hinten - im Fokus von Hürzeler. "Ein Thema war, wie wir es noch besser und konsequenter schaffen, einen tief stehenden Gegner zu bespielen. Ein anderes Thema war, dass wir trotz der Dominanz mit dem Ball immer noch eine klare Konterabsicherung haben müssen. Man kann nicht jeden Konter vermeiden, es ist aber unser Anspruch, eine enge Positionierung zu haben, um Konter besser verhindern zu können. Da waren die Abstände in Ballbesitz teilweise zu groß."

Lautern mit neuem System?

Trotz der sechs aufeinanderfolgenden Liga-Niederlagen, die für ein Abgleiten der Kaiserslauterer auf den 15. Tabellenplatz gesorgt haben, zollt Hürzeler dem Team von Dimitrios Grammozis Respekt. "Sie sind sehr unberechenbar. Sie haben zum einen ein neues System einstudiert, in den Testspielen im 4-4-2 gespielt. Da haben sie versucht, hoch Druck auf den Ball zu bekommen und sehr Mann-orientiert zu pressen. In den letzten Spielen der Rückrunde hatten sie noch mit Fünfer-, bzw. Dreierkette gespielt. Wie sie bei uns auftreten werden, kann ich nicht beantworten. Wir müssen uns auf einen tief stehenden, aber auch auf einen hoch anlaufenden Gegner vorbereiten", so der FCSP-Coach.

"Es sticht hervor, dass sie außergewöhnlich viele schnelle Spieler haben. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen es schaffen, in Ballbesitz eine enge Positionierung zu haben, dann sind wir auch gut im Gegenpressing. Sind die Abstände zu groß, schaffen wir das nicht", fordert Hürzeler von seinen Schützlingen.

"Der Wettkampf weckt immer Emotionen"

Die Vorfreude auf den Re-Start aber ist groß. "Der Wettkampf weckt immer Emotionen und Anspannung. Die Hinrunde war gut, aber nur ein gewisses Vorgeplänkel. Jetzt geht es richtig los, jetzt ist die Zeit, abzuliefern."