Hürzeler: Freude über Smith, Vorfreude auf den "Primus"

An der Spitze der 2. Liga thronen Darmstadt 98 und der Stadtnachbar Hamburger SV, für St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler aber ist der kommende Gegner die Nummer 1. "Der 1. FC Kaiserslautern", sagt der 29-Jährige, "ist derzeit die beste Mannschaft der Liga und der stärkste Gegner." Zudem freut er sich über die Verlängerung von Eric Smith.

Der Kontrakt des 26-jährigen Schweden wäre noch bis 2024 gültig gewesen, nach dessen Aufstieg zum absoluten Fixpunkt in neuer Rolle als Abwehrchef, war Sportchef Andreas Bornemann jedoch intensiv um eine Ausdehnung bei entsprechender Gehaltsaufbesserung bemüht. Denn: Die Entwicklung des Spielers hatte auch andere Klubs auf den Plan gerufen.

"Ich freue mich sehr, dass er seine weitere Zukunft bei uns sieht, weil er wesentlich zur Stabilität des gesamten Gefüges beiträgt und als Mitglied im Mannschaftsrat auch ein wichtiger Ansprechpartner für mich ist", sagt Hürzeler. Auch für Bornemann ist die Unterschrift ein wichtiges Zeichen: "Eric geht nicht nur auf dem Platz voran, sondern hat auch in der Kabine eine wichtige Rolle. Deshalb hat es für uns einen hohen Stellenwert, langfristig mit ihm planen zu können."

Es fühlt sich richtig an, weiterhin ein Teil dieser Entwicklung zu sein. Eric Smith

Smith soll am Sonntag gegen den Aufstiegsanwärter entscheidend dazu beitragen, dass der im neuen Jahr eingeschlagene Weg fortgesetzt wird. Dieser war für ihn im Übrigen mit entscheidend zum "Ja" zu St. Pauli. "Es fühlt sich richtig an, weiterhin ein Teil dieser Entwicklung zu sein." Diese hängt für ihn maßgeblich mit Hürzeler zusammen, den er frühzeitig nach innen und außen gestärkt hat - noch bevor die Beförderung vom Co- zum Cheftrainer offiziell war.

Hürzeler: "Es ist eine Mischung aus allem"

Dass der neue Coach Lobeshymnen auf den nächsten Kontrahenten anstimmt, ist durchaus üblich in der Trainerbranche, Hürzeler untermauert sein Lob jedoch. Er reduziert die Pfälzer nicht nur auf deren Robustheit, sondern rühmt auch ihr Tempo auf den Außenbahnen und Zielspieler Terrence Boyd. "Es ist eine Mischung aus allem, die sehr fordernd für jeden Gegner ist. Es wird eine sehr, sehr große Aufgabe."

Aber eine, für die er seine Mannschaft ausdrücklich gerüstet sieht: "Wir wissen auch, wozu wir in der Lage sind." Und das ist seiner Meinung nach inzwischen mehr als zu Beginn der Rückrunde. "Die Jungs merken, dass sie gegen Hannover schon ein besseres Spiel gemacht haben als noch zuvor in Nürnberg." Gewonnen wurden beide Partien, und dennoch sagt der Coach: "Sie wissen und merken aber auch, dass sie noch nicht da sind, wo wir hinwollen."