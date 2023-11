Hürzeler droht Sperre gegen HSV: "Habe einige Bodyguards hinter mir"

Die Länderspielpause hat der FC St. Pauli verletzungsfrei überstanden. Nun warten mit Hansa Rostock und dem Hamburger SV zwei emotionale Spiele hintereinander auf den Spitzenreiter. Besonders Trainer Fabian Hürzeler muss sich dabei im Griff haben.

Als einziges ungeschlagenes Team steht der FC St. Pauli nach 13 Spieltagen in der 2. Bundesliga an der Tabellenspitze. Das sorge zwar für ein "Gefühl von Selbstsicherheit und Selbstvertrauen", wie Fabian Hürzeler auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Rostock erklärte, ausruhen dürfe man sich darauf allerdings nicht. "Deshalb versuche ich es mit meinem Trainerteam auch immer wieder klarzumachen, dass es wichtig ist, dass die Spieler wissen, warum sie bisher ungeschlagen sind. Das folgt nur durch harte Arbeit und sobald sie diese einstellen, werden sie nicht weiter ungeschlagen bleiben."

Hürzeler sieht "anderes Teamgefüge" als in den Vorjahren

Harte Arbeit dürfte seine Mannschaft auch im Ostseestadion erwarten, wo Hansa sowohl in der letzten Spielzeit (2:0) als auch in der vorletzten Saison (1:0) gegen St. Pauli die Oberhand behielt. Hürzeler sieht vor der dritten Auswärtsfahrt seit dem Rostocker Wiederaufstieg jedoch eine andere Ausgangslage. "Ich glaube, dass meine Mannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch vom Kopf stabiler ist, dass sie eine gewisse Selbstsicherheit, ein gewisses Selbstvertrauen hat und auch ein anderes Teamgefüge auf dem Platz steht. Ich habe das Gefühl, dass sie genau wissen, was auf sie zukommt", gab sich der 30-Jährige, der bei den Rostockern seit der Umstellung zur Viererkette eine Steigerung sieht und ihnen eine "effektive und einfache" Spielweise attestiert, optimistisch.

Dennoch weiß auch er, dass mit dem ausverkauften Spiel in Rostock und dem anschließenden Derby gegen den HSV Herausforderungen auf sein Team zukommen, "die anders sind als die, die wir bisher in der Saison hatten", sowohl "auf emotionaler Ebene", als auch "von der Bedeutung der Spiele".

Spiel in Rostock erinnert den Coach an seine Bayern-Zeit

Am Samstag (13 Uhr) wird sich die angesprochene Emotion vor allem gegen den Spitzenreiter richten. Hürzeler sieht sich dabei an seine Zeit beim FC Bayern erinnert, für den er von 2004 bis 2013 die Jugend bis hin zur zweiten Mannschaft durchlief. "Wir hatten auch einige Turniere, zu denen wir gefahren sind, wo wir ziemlich gehasst wurden. Bayern wurde ausgepfiffen, das war schon etwas, wo du dich am Anfang dran gewöhnen musstest, aber dann irgendwie auch als Team eine Energie daraus ziehen kannst", blickte der frühere Mittelfeldspieler zurück. "Wenn alle gegen dich sind, pfeifen und dich beschimpfen, dann kannst du auch als Team wachsen - und so werden wir das angehen."

Hürzeler selbst muss derweil ein wenig auf die emotionale Bremse treten und darf sich keinen Ausbruch erlauben. Eine Gelbe Karte wäre bereits die vierte seiner Saison und würde eine Sperre im Derby bedeuten. "Bisher habe ich es gut hinbekommen nach meiner dritten Gelben Karte, meine Emotionen im Griff zu haben. Ich habe natürlich auch einige Bodyguards hinter mir auf der Trainerbank, die mich da schützen."

Die Karten-Thematik sei weiterhin ein Punkt, "wo ich mich verbessern muss und dran arbeiten will", gestand der Coach. "Das tue ich auch, aber es ist nichts, was von heute auf morgen weggeht, sondern auch das braucht einfach Zeit. Für mich ist wichtig, dass die Emotionen, die ich habe, positiv bleiben, dass sie die Mannschaft stärken und sie unterstützen. Darauf wird auch der Fokus gegen Rostock liegen."