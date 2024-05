Hürzeler: "Die Feierei geht bei mir jetzt erst richtig los"

Der FC St. Pauli hat auch die letzte Aufgabe in dieser Saison seriös gelöst und sich die Zweitliga-Meisterschaft geholt. Jetzt ist es auch für den Coach an der Zeit, alle Bremsen zu lösen.

Aufgestiegen war der FC St. Pauli schon in der vergangenen Woche durch ein 3:1 gegen den VfL Osnabrück. Ein Ziel lag allerdings noch vor den Kiez-Kickern: Platz 1 und somit die Zweitliga-Meisterschaft einzutüten. Da Kiel seine Hausaufgaben in Hannover machte, war klar, dass es in Wiesbaden einen Sieg braucht. Nach 0:1-Rückstand wechselte Fabian Hürzeler ideal und brachte mit Anders Albers und Danel Sinani zwei Spieler, die für einen 2:1-Auswärtssieg sorgten.

Der Dreier bescherte St. Pauli mit 69 Punkten (einen Zähler mehr als Kiel) Platz 1 und die sogenannte Felge, die Meisterschale der 2. Bundesliga. "Die Feierei geht bei mir jetzt erst richtig los. Nach Osnabrück war es eine kurze Phase und dann ging der volle Fokus auf Wiesbaden. Wir wollten diesen Titel unbedingt. Wir haben uns maximal gut auf Wiesbaden vorbereitet und viel Zeit investiert", sagte Coach Hürzeler nach der Partie bei Sky.

Es werden jetzt also alle Bremsen gelöst beim FC St. Pauli. Bereits auf dem Platz ging die Feier mit den mitgereisten Fans los, in den nächsten Tagen geht es weiter. "Das wird eine große Party, ich habe schon ein bisschen was von den Plänen mitbekommen", freut sich Angreifer Johannes Eggestein. "Da wird einiges dabei sein, einmal durch die Stadt fahren mit dem Bus, eine große Feier beim Rathaus. Wir freuen uns riesig darauf."

Und das haben sich die Hamburger auch absolut verdient. Die Kiez-Kicker spielten eine tolle Saison, verloren in 34 Spielen nur fünfmal. Satte 69 Punkte und die Rückkehr in die Bundesliga sind der Lohn. "Es fühlt sich unglaublich an, was für ein Weg. Wir haben gesagt, wir wollen Champions sein - und das sind wir jetzt", war Kapitän Jackson Irvine, der kurz nach dem eingetüteten Aufstieg geheiratet hat, unglaublich stolz auf die gespielte Saison.