Hürzeler: "Das muss ich nicht zwei Mal erleben"

Mit dem 2:1 gegen Arminia Bielefeld hat der FC St. Pauli seine kleine Aufstiegschance gewahrt. Nun sind die Hamburger beim SV Darmstadt 98 zu Gast und haben das große Ganze nach wie vor im Blick, wie Trainer Fabian Hürzeler offen einräumt.

Fabian Hürzeler macht kein Geheimnis daraus, dass seine Mannschaft nach wie vor auf den dritten Platz schielt. Vier Spieltage vor dem Saisonende sind es zwar sechs Punkte, die St. Pauli und den Hamburger SV trennen - weil der Stadtrivale am Freitagabend aber auf den Tabellenvierten SC Paderborn trifft und damit eine anspruchsvolle Aufgabe zu lösen hat, könnten es am Samstagabend nur noch drei Zähler Rückstand sein, wenn St. Pauli seinerseits dem Tabellenführer SV Darmstadt 98 ein Bein stellt.

Hürzeler sagt deshalb: "Das Große und Ganze, das Ziel, haben die Spieler immer vor Augen." Er weiche zwar auch auf den letzten Metern der Saison nicht davon ab, jede einzelne Partie für sich anzugehen - dass er mit seiner Mannschaft aber noch etwas vorhat, das sei klar. "St. Pauli ist ein ambitionierter Verein, daraus machen wir keinen Hehl", betont Hürzeler, weiß aber auch, dass sein Team an diesem Samstag auf "den komplettesten Gegner" trifft, den das Unterhaus zu bieten hat.

Darmstadt, erklärte Hürzeler, beherrsche alle Facetten eines Spiels. Die Lilien seien "sehr, sehr kompakt gegen den Ball, können gut umschalten und sind mit Ball enorm gefährlich, weil sie eine brutale Wucht erzeugen können". In Summe heißt das: "Es wird ein Messen mit den Besten", sagt Hürzeler.

Verhindert ein Hamburger Klub Darmstadts Aufstieg?

Dass Darmstadt mit einem Sieg am Samstagabend sogar schon die Rückkehr in die Bundesliga feiern könnte, wenn der HSV tags zuvor allenfalls unentschieden spielt, weckt bei St. Paulis Coach Erinnerungen ans Vorjahr. Da war er am vorletzten Spieltag als Co-Trainer der Hamburger auf Schalke zu Gast und sah, wie Königsblau nach einem 3:2 den Aufstieg feierte. "Das muss ich nicht zwei Mal erleben", betont Hürzeler.

Der Plan ist also klar: Der 30-Jährige und St. Pauli wollen Darmstadts Partyplänen einen Strich durch die Rechnung machen - dafür sind sie aber auf die Paderborner Hilfe am Vorabend angewiesen. Denn wenn der HSV am Freitagabend gewinnt, ist es der Lokalrivale, der Darmstadts vorzeitige Bundesliga-Rückkehr verhindert - und St. Paulis Zug Richtung Aufstiegsrelegation wäre so gut wie abgefahren.