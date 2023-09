Hürzeler baut auf Regeneration: Abschalten und Kopf freibekommen

Der FC St. Pauli kann bis dato noch nicht an die vergangene Rückrunde anknüpfen. Vor dem Re-Start in der Liga gönnt Chefcoach Fabian Hürzeler seinen Profis eine Verschnaufpause.

Sieben Punkte nach fünf Spieltagen, der Saisonstart der Kiez-Kicker verlief nicht nach Wunsch, auch wenn die Hanseaten noch unbesiegt sind.

Zur Vorbereitung auf den Re-Start nach der Länderspielpause hatte der FC St. Pauli ein Testspiel bei Eintracht Braunschweig ausgemacht, das am Donnerstag aber wegen Personalnot abgesagt werden musste.

"Wir haben zu viele Spieler, die zwar trainingsfähig, aber nicht spielfähig sind", berichtet Cheftrainer Hürzeler. "David Nemeth hat nicht trainiert, da wollen wir nach der Schambeinentzündung kein unnötiges Risiko eingehen. Scott Banks ist verletzt (Kreuzbandriss, d. Red.), Marcel Hartel war angeschlagen und Eric Smith hat das Training abgebrochen", zählt der Coach auf.

Der Dank an Braunschweig

"Wir wollten kein zu hohes Risiko eingehen, indem wir einige Spieler 60, 70 oder sogar 90 Minuten spielen lassen. Wir haben das mit Braunschweig besprochen und entschieden", so Hürzeler. "An dieser Stelle noch mal ein Dankeschön an die Eintracht für das Verständnis."

Hürzeler gibt seinen Schützlingen eine Verschnaufpause, setzt auf physische wie geistige Regeneration. "Wir wollen die mentale Frische bei den Spielern zurückhaben. Nach Gesprächen mit ihnen haben wir entschieden, dass sie auch Freitag frei haben, um den Kopf freizubekommen", erklärt der 30-Jährige. "Das haben sie sich verdient, wir haben die ganze Saison durchgetaktet und ihnen eigentlich nie zwei Tage am Stück freigegeben. Im Fußball spielt der Kopf eine Rolle und so sollen sie auch mal abschalten. Sie sollen alle gerne zu ihren Familien in die Heimat, denn dann schalten sie auch richtig ab."

Zoller bekommt Zeit

Die Länderspielpause spielt auch Neuzugang Simon Zoller in die Karten, der am Dienstag wegen muskulärer Probleme lediglich individuell im Kraftraum trainierte. "Es ist nichts Dramatisches", versichert Sportchef Andreas Bornemann, "wir werden ihn sukzessive heranführen, damit Simon in den nächsten Wochen eine gute Option ist." Bornemann sieht in dem 32-jährigen Angreifer exakt jenes Puzzleteil, das St. Paulis Kader noch gefehlt hat.

"Simon strotzt vor Lust und Energie"

Auch Hürzeler freut sich über seine neue Sturmalternative. "Simon strotzt vor Lust und Energie, das merkt man. Er ist hergekommen und strahlt diese Lust aus. In den Gesprächen und Sitzungen merkt man, dass er unsere Spielidee sofort verinnerlichen will", so der Coach. "Wir haben ihn aber nicht geholt, damit er sofort gegen Kiel spielt. Auch bei ihm denken wir langfristig. Er soll uns in der Saison weiterhelfen. Wir müssen abwägen, ob es für den Kader reicht oder nicht. Mit Andreas Albers und Johannes Eggestein haben wir zwei gute Alternativen, die auch gut trainiert haben."