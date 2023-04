Hünemeier kündigt Karriereende an: "Es waren wunderbare Jahre"

Im kommenden Sommer ist Schluss: Uwe Hünemeier wird seine aktive Karriere nach der Saison beenden. Was der 37-Jährige danach vorhat, gab sein Klub schon bekannt.

Es war im Oktober 2004, als ein gewisse Uwe Hünemeier das erste Mal auf einem Bundesliga-Spielberichtsbogen von Borussia Dortmund auftauchte. Der damals 18-Jährige saß beim 1:0-Heimsieg über Bayer Leverkusen auf der Bank (Trainer war Bert van Marwijk, das Tor schoss Ewerthon), kam aber nicht zum Einsatz. Auf sein Profi-Debüt musste der junge Innenverteidiger noch etwas warten, das hatte es dann aber in sich: Am 17. Dezember 2005 stand er 90 Minuten lang beim 1:2 gegen Bayern München auf dem Platz.

Für Hünemeier war es der Startschuss für eine lange Karriere, die nun ihr Ende finden wird. Der heute 37-Jährige macht nach der Saison Schluss, wie der SC Paderborn am Mittwoch mitteilte. "Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann", wird er in einer Mitteilung des Zweitligisten zitiert.

Dem SCP bleibt er allerdings nach seiner aktiven Laufbahn erhalten und wird eine bislang noch nicht näher definierte Stelle im Sportlichen Bereich einnehmen. Für Hünemeier ein Glücksfall, ist ihm der Klub, zu dem er gleich zweimal gewechselt ist, doch "ans Herz gewachsen. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben kann."

Hünemeier blickt auf eine abwechslungsreiche Karriere zurück. Pendelte er in Dortmund zwischen 2004 und 2010 stets zwischen Profi-Team und zweiter Mannschaft, avancierte er nach seinem Wechsel zu Energie Cottbus zur festen Größe. Beim damaligen Zweitligisten absolvierte er bis 2013 84 seiner insgesamt 208 Zweitliga-Partien. Von 2013 bis 2015 spielte er das erste Mal für den SC Paderborn, mit dem er 2014 sogar in die Bundesliga vorstieß (32 Einsätze, vier Torbeteiligungen).

Es folgte ein Abstecher nach England. Für Brighton lief der gebürtige Rietberger 26-mal in der zweitklassigen Championshop und einmal in der Premier League auf, ehe er 2018 zum SC Paderborn zurückkehrte, abermals mit den Ostwestfalen in die Bundesliga aufstieg und auch nach der Zweitliga-Rückkehr an Bord blieb. In der laufenden Saison kam der 1,89 Meter große Verteidiger 18-mal zum Einsatz, bestritt aber nur zwei Partien über die volle Distanz.

"Wir respektieren die Entscheidung von Uwe, der frühzeitig auf uns zugekommen ist und damit Klarheit für alle Beteiligten geschaffen hat", sagt Geschäftsführer Sport Benjamin Weber. "Gleichzeitig freuen wir uns, dass er uns mit seinen vielfältigen, auch internationalen Erfahrungen erhalten bleibt. Uwe ist ein echter Muster-Profi und kann mit seinem Sachverstand sowie seiner Persönlichkeit dazu beitragen, den Paderborner Fußball weiterzuentwickeln."