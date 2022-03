Hünemeier im Glück: Prellung statt Bruch

Aufatmen beim SC Paderborn. Die Verletzung, die sich Uwe Hünemeier beim 0:1 in Regensburg zugezogen hat, ist zwar schmerzhaft, aber nicht schwerwiegend.

Der 36-jährige Routinier Uwe Hünemeier war bei der 0:1-Niederlage in Regensburg nach einem Zweikampf in der Luft unsanft auf den Rasen geprallt und musste nach 80 Minuten ausgewechselt werden. Zunächst war der Bruch mehrerer Finger an der linken Hand befürchtet worden. Bei einer eingehenden Untersuchung stellte sich nun aber heraus, dass es sich "nur" um eine schwere Prellung handelt. Hünemeiers Einsatz in der Partie beim Hamburger SV am übernächsten Samstag sollte nichts im Wege stehen.

Bis zum 2. April wird wohl auch Lukas Kwasniok wieder an Bord sein. Der Paderborner Coach hat sich mit dem Coronavirus infiziert und in Quarantäne begeben. Co-Trainer Frank Fröhling wird zunächst die Übungseinheiten leiten und auch an diesem Donnerstag beim Testspiel gegen den Drittligisten TSV Havelse an der Seitenlinie stehen.