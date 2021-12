Hünemeier hat längst nicht genug

Der SC Paderborn hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Abwehrchef Uwe Hünemeier um ein weiteres Jahr verlängert. Der 35-Jährige hat in dieser Saison alle Spiele von Anfang an bestritten.

Routinier Uwe Hünemeier hängt noch ein Jahr dran in Paderborn. imago images/Ulrich Hufnagel

Uwe Hünemeier hat noch was vor. Der 35-jährige Routinier bleibt dem SC Paderborn erhalten und hat sein Arbeitspapier bei den Ostwestfalen um ein Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

In der aktuellen Spielzeit hat der Innenverteidiger alle Spiele von Anfang bestritten und kommt auf einen guten kicker-Notenschnitt von 3,14.

Im Jahr 2013 heuerte Hünemeier zum ersten Mal beim SCP an, kam vom FC Energie Cottbus an die Pader. Nach drei Spielzeiten von 2015 bis 2018 bei Brighton & Hove Albion in England kehrte der Abwehrspieler nach Paderborn zurück. Hünemeier absolvierte bis dato 161 Pflichtspiele für Paderborn (zwölf Tore).

"Identifikationsfigur für den Paderborner Fußball"

"Uwe ist sportlich und menschlich ein Vorbild in unserem Kader. Er zeigt in jedem Training und in jedem Spiel eine außergewöhnlich hohe Leistungsbereitschaft und ist darüber hinaus absolut verlässlich", wird SCP-Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit diesen Tugenden hat er sich zu einer Identifikationsfigur für den Paderborner Fußball entwickelt."