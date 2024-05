Bänderverletzung: Ache fehlt Kaiserslautern "in nächster Zeit"

Ragnar Ache musste bei der spektakulären 3:4-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern bei Fortuna Düsseldorf verletzt vom Feld. Nun gaben die Pfälzer die Diagnose bekannt.

Zwei Betreuern mussten Kaiserslauterns Ragnar Ache in Düsseldorf behandeln und später vom Platz begleiten. IMAGO/Beautiful Sports

Es lief bereits die Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Ache nach einem Kopfballduell mit Düsseldorfs Jordy de Wijs bei der Landung unglücklich und ohne Einwirkung des Gegenspielers mit dem linken Fuß umknickte. Für den Angreifer ging es nicht mehr weiter, er musste von Betreuern gestützt in die Kabine geführt werden.

Kaiserslautern "in nächster Zeit" ohne Ache

Nach weitergehenden Untersuchungen gaben die Roten Teufel die Diagnose bekannt: Demnach hat sich Ache eine Bänderverletzung zugezogen. Wie lange er ausfallen wird, gab der FCK nicht bekannt, in dem auf "X" (vormals Twitter) geteilten Beitrag kündigte der Zweitligist an, "in nächster Zeit" auf Ache verzichten zu müssen.

Damit fehlt FCK-Trainer Dirk Schuster in den kommenden Spielen sein bester Torschütze. In den bisherigen zehn Einsätzen erzielte Ache bereits sechs Tore, mit einer kicker-Durchschnittsnote von 2,75 ist er hinter Mittelfeldspieler Marlon Ritter (2,72) zweitbester Akteur der Pfälzer.

Ache stand bereits vor seinem verletzungsbedingten Aus im Mittelpunkt. Denn beim Torjubel zum zwischenzeitlichen 3:0 für den FCK wurde er von einer aus dem Publikum heraus geworfenen Flasche am Kopf getroffen. Der 25-Jährige ging zu Boden, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weiterspielen. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied nach kurzer Rücksprache mit beiden Teams, die Partie trotz des Vorfalls fortzusetzen. Auf einen Einspruch gegen die Wertung des Spiels verzichtete der 1. FC Kaiserslautern.