Hülse Formbarometer Nationalspieler

Noch xxx Tage bis zum EM-Auftakt der DFB-Elf. Der kicker wertet die Leistungen der 48 EM-Kandidaten im Monat Januar aus.

Die heiße Phase vor der Heim-EM 2024 ist angebrochen. Der kicker hat eine Liste von 48 Profis zusammengestellt, die für Bundestrainer Julian Nagelsmann in Frage kommen dürften.

Aufgeteilt nach den sieben taktischen Positionen der kicker-Rangliste checkt der kicker Monat für Monat die jeweils aktuelle Form der EM-Kandidaten. Grün signalisiert "voll in EM-Form", Rot steht für "aktuell kein EM-Kandidat" (möglicherweise auch aus Verletzungsgründen) und Gelb bedeutet "EM-Kandidat, darf aber nicht nachlassen".

Trapp mit der besten Quote an gehaltenen Bällen

Mit Quoten von 80% und mehr an gehaltenen Bällen agierten Kevin Trapp (u.a. Spieler des Spiels beim 1:0-Sieg in Leipzig) und Manuel Neuer (u.a. gehaltener Elfmeter gegen Augsburg) im Januar auf einem guten Niveau. Die meisten Paraden aller Bundesligakeeper überhaupt zeigte Oliver Baumann mit 16. Barcas Marc-André ter Stegen bestritt seit Mitte November verletzungsbedingt kein Pflichtspiel.

Starker Rüdiger: hinten sicher, vorne treffsicher

Neben seiner Zweikampfstärke bestach Antonio Rüdiger auch die Torgefahr. Zwei Tore erzielte er für die Königlichen in Liga und Supercup, so viele wie in seinen eineinhalb Jahren zuvor bei Real. Robin Kochs starke Bilanz in direkten Duellen ist ein Grund für zwei von drei gegentorfreien Spielen der Eintracht im Januar. Die beiden Youngster Armel Bella-Kotchap (PSV) und Malick Thiaw (Milan) fallen seit Oktober bzw. November verletzt aus.

Keine Anbieter auf den Problempositionen in Sicht

Durchwachsene Leistungen boten die Spieler auf der Problemposition defensive Außenbahn. Josha Vagnoman lieferte mit einem Tor und einem Assist offensive Akzente, Robin Gosens zeigte sich kampf- und zweikampfstark. Freiburgs Christian Günter arbeitet weiter an seinem Comeback und kam letztmals am 1. Spieltag zum Einsatz.

In dieser Form wäre Kroos ein Gewinn

Passmaschine Toni Kroos gewann mit Real nicht nur den spanischen Supercup, sondern im Januar auch fast zwei Drittel seiner Zweikämpfe. Ein Wert, den viele seiner Kollegen nicht einmal annähernd erreichten. Pascal Groß spielte mit Brighton einen wechselhaften Januar. In der Liga gab es drei Spiele ohne Tor, im FA-Cup dagegen zwei Siege mit insgesamt neun Brighton-Treffern mit zwei Groß-Assists.

Kapitän Gündogan trotzt der Barca-Krise

Auch wenn im Januar kein Scorerpunkt für Florian Wirtz raussprang, war Leverkusens Nummer 10 doch wieder sehr aktiv, was 17 Torschussbeteiligungen (neun Torschüsse, acht Torschussvorlagen) im Bayer-Trikot belegen. Kapitän Ilkay Gündogan war nicht nur der Spieler mit der meisten Einsatzzeit unter allen gelisteten Kandidaten, sondern auch der mit den meisten Torbeteiligungen: zwei Tore und drei Assists erzielte er trotz Barcas Ergebniskrise im Januar.

Die Hälfte verletzt - Sané startet stark und baut ab

Wegen der Verletzungen von Karim Adeyemi und Serge Gnabry bleibt der Blick auf zwei Spieler: Chris Führich enttäuschte in den ersten beiden Rückrundenspielen, überragte dann aber gegen Leipzig. Leroy Sané agierte stark mit zwei Assists zum Jahresauftakt gegen Hoffenheim, blieb dann aber in den drei folgenden Spielen ohne direkte Torbeteiligung.

Jeder Stürmer sammelt Scorerpunkte

Die Dreierpacks von Stuttgarts Deniz Undav und Dortmund Niclas Füllkrug liegen erst ein paar Tage zurück. Doch auch die weiteren Stürmer hatten alle bereits ihre persönlichen Erfolge als Torschütze (Ducksch, Moukoko) oder Torvorbereiter (Werner). Hoffenheims Maximilian Beier schaffte als Einziger der gelisteten Stürmer sogar beides: Bei der 2:3-Niederlage in Freiburg traf er einmal selbst und assistierte einmal dem Kollegen.

