Hülkenberg "wirft alles rein": Zurück für die Zukunft

Nico Hülkenberg ist der einzige deutsche Stammpilot in der neuen Formel-1-Saison. Beim US-Team Haas traut man dem 35-Jährigen mehr zu, als dem elf Jahre jüngeren Mick Schumacher.

Wie sich die Zeiten ändern, auch in der Formel 1. Sieben deutsche Fahrer starteten in der Saison 2010 in der Königsklasse, neben Michael Schumacher und Sebastian Vettel, der am Ende sogar Weltmeister wurde, war auch Nico Hülkenberg darunter. Damals gab er sein Debüt in der Königsklasse, heute ist er der einzige hiesige Stammpilot in der Formel 1 und im Interview mit dem kicker kündigt er vor dem Saisonstart am 5. März in Melbourne an: "Ich werde ganz sicher alles reinwerfen, um die Fans in Deutschland bestmöglich zu unterhalten."

Hülkenberg nimmt Schumachers Platz ein

Unterhaltung geht immer, aber gute Ergebnisse werden wohl schwer im mutmaßlich wieder unterlegenen Haas-Boliden. Die Erfahrung musste auch schon ein Landsmann Hülkenbergs machen. Günther Steiner, der kauzige Teamchef aus Südtirol, erklärte unlängst im Podcast von Auto, Motor und Sport, warum er mit Mick Schumacher nicht verlängerte: "Wie bringt man ein Team am besten weiter? Mit Fahrern, von denen man weiß, was sie können und die das Team weiterbringen." Das kann als Seitenhieb auf den bald 24-jährigen Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher verstanden werden, der nun Reserve- und Testfahrer bei Mercedes ist und auch bei McLaren einspringen darf.

Steiner setzt auf Erfahrung

Das Haas-Team weiterbringen soll nun der 35-jährige Hülkenberg. Er war in den vergangenen drei Saisons Reservist bei Racing Point und Aston Martin und darf nun wieder als Stammpilot ans Steuer. "Es hat einen Grund, warum wir Nico nehmen. Es ist ja nicht, weil wir ihn lieb haben", sagt Steiner. "Es gibt einen Performance-Grund. Mick ist leider erst in seiner zweiten Saison gewesen. Und es gibt eben Leute, die haben schon die Erfahrung aus sieben, acht, zehn Jahren in der Formel 1. Die wissen einfach mehr."

In den drei Jahren ohne festes Cockpit ist bei dem Rheinländer einiges passiert, er hat geheiratet, ist Vater geworden. Aber er sei nun mal gelernter Rennfahrer, "das ist mein Handwerk und meine größte Leidenschaft seit meiner Jugend. Und auch wenn sich privat Dinge verändern, bedeutet das nicht, dass diese Hingabe für etwas, das man sein Leben lang getan hat, einfach verschwindet. Im Gegenteil: In den vergangenen drei Jahren ist dieser Hunger auf Rennfahren noch mehr gewachsen."

Früher gab's Spannungen zwischen Hülkenberg und Magnussen

Bei Haas heißt sein Teamkollege nun Kevin Magnussen. Und die beiden verbindet eine längere Geschichte. 2017 gerieten sie immer mal wieder aneinander, was zur verbalen Provokation durch den Dänen führte: "You can suck my balls, honey." Hülkenberg gratulierte damals höhnisch: "Erneut der unsportlichste Fahrer im Feld." Alles vergessen, sagt der Deutsche, aktuell machen die beiden auf Kumpels, sprechen davon, reifer geworden zu sein. Boss Steiner, der auf Netflix so beliebte Polterer, will natürlich, dass sich seine zwei Fahrer gegenseitig zu besseren Leistungen hochschaukeln, sagt aber auch: "Das darf nicht auf Kosten des Teams gehen." Ein Druckmittel: Beide sollen zunächst nur einen Vertrag für diese Saison haben.

Hülkenberg und Magnussen sollen sich zusammenraufen, damit am Ende mehr rausspringt als der 8.Platz in der Kontrukteurswertung des Vorjahres. Doch auch die hinteren Ränge werden wieder umkämpft sein. "Die Gesetze im Mittelfeld sind gnadenlos und beinhart. Ich glaube, sie sind oft härter als an der Spitze, wo du den Luxus eines schnellen Autos hast", sagt Hülkenberg. "Selbst wenn ein Fehler passiert oder der Boxenstopp nicht ganz gelingt: Mit dem Speed des Autos kann man das wieder reinholen. Im Mittelfeld stehst du ständig mit dem Rücken zur Wand - wenn du eine Runde zu spät stoppst oder dich verbremst, den Boden wirst du nie wieder gutmachen."

Um ein Haar ein Ferrari-Cockpit

Und schließlich will er zumindest einen seiner Rekorde gern brechen: Hülkenberg fuhr die meisten Grands Prix, 181, ohne ein Podium erreicht zu haben, und er holte die meisten Punkte, 521, ohne einen Sieg. Das zeugt immerhin von Konstanz. "Ja, so schlecht kann das alles nicht gewesen sein, sonst würde mir nun kein Team nach dreijähriger Pause wieder das Vertrauen schenken." Und seine Leistungen hätten ihn beinahe mal zu Ferrari gebracht, wie er im kicker-Interview verrät: "Im Verlauf des Jahres 2013 haben wir erste Gespräche geführt, der Vertrag hätte 2014 beginnen sollen. Wir waren gefühlt sehr weit, aber am Ende gab es einfach keine Unterschrift." Warum nicht? "Das würde ich auch gern wissen." Bis heute hat er nicht erfahren, warum damals Kimi Räikkönen den Vorzug erhielt.

Und nun ist er froh über die Chance im Haas. Bedauert er, dass Mick Schumacher seinen Platz dafür verloren hat? "Manchmal kommen Fahrer, manchmal gehen welche", erwidert Hülkenberg. "Manche müssen auch mal eine Pause einlegen und kommen dann wieder zurück. So funktioniert die Formel 1. Ich habe das selbst erlebt."

