Hülkenberg vor Lieblingsrennen: "Stimmung ist gut"

Nico Hülkenberg will endlich wieder WM-Punkte holen. Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer hat sein Aus in Monaco abgehakt und zeigt sich vor dem Grand Prix in Kanada optimistisch.

Nach seinem Ausfall in der ersten Runde in Monaco geht Nico Hülkenberg positiv in den Großen Preis von Kanada. "Die Stimmung ist gut und das ist vergessen. Wir schauen nach vorn auf die nächste Aufgabe", sagte der 36-jährige Rheinländer vor dem WM-Lauf am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) in Montreal: "Ich bin optimistisch. Die Strecke ist einer meiner Favoriten, wenn nicht sogar der absolute Favorit. Jeder weiß, wie gerne ich hier fahre. "

In seinem Rennwagen vom US-Team Haas schied Hülkenberg zuletzt nach einem nicht von ihm verschuldeten Unfall nach wenigen Sekunden in Monaco aus. In Kanada hofft der einzige deutsche Fahrer im Feld nun wieder auf eine Steigerung. "Die Strecke sollte unserem Auto liegen", sagte Hülkenberg, der in der WM-Wertung mit sechs Punkten Rang 13 belegt.