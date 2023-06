Hülkenberg: "Das killt uns die Sonntage"

Für Nico Hülkenberg ist auch das Formel-1-Rennen in Kanada eins zum Vergessen. Die Topleistung in der Qualifikation hilft wenig. Für sein Haas-Team hat er einen klaren Auftrag.

Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat trotz der jüngsten Enttäuschungen in den Rennen weiter Freude an seinem Job. Nach dem Absturz von Startplatz 5 auf Rang 15 beim Großen Preis von Kanada versicherte der Haas-Pilot: "Ich habe Spaß an der Arbeit. Am Ende habe ich ein paar Runden mit Zhou (Guanyu) gekämpft, da ging es hoch her. Das sind die Momente, die mir noch Spaß machen." Den erneut punktlosen Sonntag habe er bereits "ein bisschen erwartet und befürchtet", räumte Hülkenberg im TV-Sender Sky ein.

Von seinem Team fordert er schnell mehr Tempo in den Rennen, nicht nur in der Qualifikation. "Es bringt alles nichts, schöne Samstage zu haben, wenn die Sonntage immer so ein Downer sind", sagte Hülkenberg. Die schlechte Rennleistung werde "leider zum Trend" für den US-Rennstall. "Das killt uns die Sonntage. Das ist das größte Thema, wo wir mit Hochdruck dran arbeiten und weiter müssen", mahnte der 35-Jährige.

Hülkenberg war in der Qualifikation in Montreal sensationell im Regen auf Platz zwei gefahren, durfte wegen einer Strafe aber nur als Fünfter starten. Von dort wurde er schnell bis ins hintere Mittelfeld durchgereicht.