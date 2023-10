Hüftverletzung: Lamine Yamal reist von der Seleccion ab

Eine Hüftverletzung hindert Lamine Yamal an Einsätzen für die spanische Nationalmannschaft gegen Schottland und Norwegen. Der 16-Jährige hat das Trainings-Camp der Seleccion verlassen.

Wie der spanische Verband RFEF am Dienstag bestätigte, hat Lamine Yamal die Nationalelf nach medizinischen Untersuchungen inzwischen verlassen und wird in den EM-Qualifikationsspielen gegen Schottland und Norwegen nicht zum Einsatz kommen.

Sein Arbeitgeber FC Barcelona hatte den 16-Jährigen zu Wochenbeginn schon mit Bedenken abreisen lassen und den Verband darüber informiert, dass der Shooting Star der Katalanen an der Hüfte verletzt sei. Doch der Verband wollte sich offenbar selbst ein Bild machen über das Ausmaß der Blessur.

"Yamal hat das Trainingscamp verlassen, nachdem er vom medizinischen Staff untersucht worden ist", teilte der RFEF nun mit. "Hierbei wurde entschieden, dass er nicht in der Lage ist, an den EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag in Sevilla gegen Schottland und am Sonntag in Oslo gegen Norwegen mitzuwirken", heißt es weiter.

Clasico wirft seine Schatten voraus

Es wird vermutet, dass die Verletzung nicht allzu schwer ist und der 16-Jährige insbesondere im Clasico am 28. Oktober gegen Erzrivale Real Madrid zur Verfügung steht.

Den FC Barcelona, der Meister ist momentan nur Dritter in La Liga, plagen aktuell einige Verletzungssorgen. So fehlen Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri, Raphinha und Jules Koundé inzwischen und sind in Sachen Clasico-Einsatz fraglich.

Jüngster Torschütze in La Liga

Jüngst machte Lamine Yamal - seit Anfang des Monats mit einem frischen Vertrag ausgestattet - abermals sportlich Schlagzeilen. Er ist nun der jüngste Spieler, der für Spanien eingesetzt wurde und auch getroffen hat (16 Jahre und 57 Tage beim Debüt gegen Georgien) und zugleich auch der jüngste Profi, der in La Liga ein Tor erzielen konnte (16/87). Beim 2:2 der Blaugrana in Granada traf er spät zum 2:2-Ausgleich. Anschließend musste er dann verletzt raus.

Spanien (neun Punkte) ist aktuell in der Qualfikationsgruppe A nur Tabellenzweiter hinter Schottland (15), Norwegen folgt der Seleccion auf den Fersen (sieben). Es stehen also durchaus wichtige Spiele an für den Europameister der Jahre 2008 und 2012.