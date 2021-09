Hüftsubluxation: Washington muss ohne "Fitzmagic" auskommen

Den NFL-Start hat sich das Washington Football Team ganz anders vorgestellt: Neben einer knappen 16:20-Niederlage gegen die Los Angeles Chargers haben die US-Hauptstädter auch noch gleich ihren Quarterback verloren.

Ryan Fitzpatrick ist so etwas wie der Wandervogel der NFL - und zugleich auch eine absolute Kultfigur. Der inzwischen schon 38-jährige Quarterback spielt seit dieser Saison für das Washington Football Team, was zugleich seine neunte Station im American Football ist.



Von Erfolg gekrönt ist dieser Karriereabschnitt aber ganz und gar nicht, obwohl erst ein Spiel gespielt worden ist - und das liegt nicht am sportlichen Abschneiden des Rauschebartträgers. Denn davon gab es am Sonntag nicht viel (nur drei von sechs Pässen für 13 Yards angebracht). Vielmehr verletzte sich der Oldie frühzeitig beim Duell mit den L. A. Chargers - und zwar sogar schwerer.



Wie am Montag bekannt wurde, zog sich Fitzpatrick eine Hüftsubluxation zu, wurde deswegen direkt auf "Injured Reserve" gepackt und fällt dementsprechend für eine lange Zeit aus. Ein komplettes Saison-Aus ist aber noch nicht kommuniziert.



Kann Heinicke die Chance nutzen?

Sein Ersatzmann Taylor Heinicke, der schon in den jüngsten Play-offs sein Können dargeboten hatte, konnte im Anschluss das Eisen auch nicht mehr aus dem Feuer holen - trotz ordentlicher 122 Yards sowie einem Touchdown-Pass (keine Interception). Mit 16:20 mussten sich die US-Haupstädter den Bolts geschlagen geben.

Klar ist damit auch: Der 28-jährige Heinicke, der in seinen vier NFL-Jahren erst auf neun Spiele für Houston (1), Carolina (6) und Washington (2) sowie eben auf den einen von den Fans gefeierten Play-off-Einsatz (knappes 23:31 in der Wild Card Round gegen den späteren Super-Bowl-Sieger Tampa Bay) kommt, wird in der kommenden Nacht von Donnerstag auf Freitag (2.20 Uhr MESZ) Week 2 mit dem Heimspiel gegen die New York Giants eröffnen. Ihm zur Seite steht Kyle Allen (25 Jahre, 19 Regular-Season-Partien für Carolina und Washington).