Hüftblessur: Kobel reist nicht zur Nationalmannschaft

BVB-Torhüter Gregor Kobel wird nicht zur Schweizer Nationalmannschaft reisen. Der 23-Jährige ist leicht angeschlagen und sagte der Nati daher ab.

Wie die Dortmunder am Sonntagabend mitteilten, hat Kobel, der bei den Dortmundern in dieser Saison noch kein Liga-Spiel verpasste, eine Blessur an der Hüfte erlitten. Tags zuvor stand der ehemalige Stuttgarter über 90 Minuten bei der Niederlage gegen RB Leipzig auf dem Rasen.

Um für das Duell mit seinem Ex-Klub in zwei Wochen fit zu sein, sagte Kobel die Reise zur Nationalmannschaft ab. Erst Anfang September hatte Dortmunds Nummer eins zwischen den Pfosten im Freundschaftsspiel gegen Griechenland (2:1) sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der Schweizer gegeben.

Auch die Gladbacher Breel Embolo und Nico Elvedi mussten zuvor bereits aufgrund von Verletzungen dem Schweizer Verband bereits absagen.