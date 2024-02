Hübner "hat brutales Talent"

Schon seit dem 2:2 in Wolfsburg ist Benni Hübner nah dran am Profiteam der TSG Hoffenheim. Nach einem mehrwöchigen Versteckspiel - der kicker berichtete erstmals am 5. Februar von der neuen Rolle des Ex-Kapitäns - gab es nun am Mittwoch die offizielle Bestätigung, dass Hübner ins Trainerteam rückt.

Verstärkt das TSG-Trainerteam: Benni Hübner. IMAGO/TSG 1899 Hoffenheim