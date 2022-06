Hübner, Geiger und Asllani beginnen früher

Am übernächsten Wochenende läuft die Vorbereitung der TSG auf die kommende Saison an, die für Hoffenheim in Gladbach beginnt. Ein Trio legt bereits am kommenden Montag los.

Hoffenheim macht exakt da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hat. Das dürfte in den Ohren der TSG-Fans wie eine Drohung klingen. Schließlich hatten die Kraichgauer mit einer Negativserie von neun sieglosen Partien den Absturz aus den internationalen Rängen bis auf Platz 9 zu verzeichnen und die Spielzeit mit einem peinlichen 1:5 in Gladbach beendet. Ebendort geht es für die gebeutelten Hoffenheimer am 1. Spieltag der neuen Saison wieder los (6./7. August). Eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung und Kurskorrektur für die fortan von dem neuen Cheftrainer André Breitenreiter angeleiteten Mannschaft, die im ersten Heimspiel eine Woche später den VfL Bochum empfängt.

Auch der SC Freiburg (7. Spieltag), Rekordmeister Bayern München (11. Spieltag) und RB Leipzig (13. Spieltag) sind in der Hinrunde in Sinsheim zu Gast, ehe das Heimspiel gegen Wolfsburg (15. Spieltag) die diesjährige Meisterschaftsserie vorzeitig unterbricht für die WM in Katar. Erst im Januar beschließt eine Englische Woche die Hinrunde mit den Spielen bei Union Berlin (20.-22.1.) und gegen den VfB Stuttgart (24./25.1.).

Am übernächsten Wochenende versammelt Breitenreiter seine Mannschaft erstmalig um sich, nach den üblichen Leistungstests steigt am Sonntag den 26. Juni (15 Uhr) die erste Trainingseinheit auf dem Platz im Trainingszentrum in Zuzenhausen. Dann werden allerdings drei Profis ihre erste Trainingswoche bereits hinter sich haben. Denn Mit Benjamin Hübner, Dennis Geiger und Fisnik Asllani steigen bereits am kommenden Montag ein. Alle drei hatten das Saisonfinale aus unterschiedlichen Gründen verpasst und sollen deshalb etwas früher beginnen, um möglichst auf dem gleichen Level zu starten wie die Kollegen einige Tage später.

Neuer Anlauf von Kapitän Hübner

Kapitän Hübner war nach nur fünf Einsätzen nach einer eineinhalbjährigen Zwangspause erneut ausgefallen, diesmal zwickte der Rücken des 32-Jährigen, dessen Vertrag zuvor bis 2023 verlängert worden war und der nun einen neuen Anlauf Richtung alter Leistungsstärke nimmt.

Geiger (24) hatte erst wegen einer Corona-Erkrankung und dann wegen einer im Training erlittenen heftigen Prellung am Unterschenkel wochenlang pausieren müssen. Und Eigengewächs Asllani, das im Januar mit einem neuen Vertrag bis 2024 ausgestattet und fest zu den Profis hochgezogen worden war, hatte mit einer hartnäckigen Entzündung im Kniegelenk zu kämpfen. Dieses Trio startet nun eine konditionelle Aufholjagd.