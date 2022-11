Hübner droht das Karriere-Ende

Der von vielen Verletzungen und Rückschlägen geplagte Verteidiger kommt in der Reha nicht voran. Immer wieder rebelliert das Sprunggelenk.

"Von Benjamin Hübner spricht schon gar keiner mehr", bemerkte neulich Alexander Rosen nach dem letzten Pflichtspiel dieses Jahres gegen Wolfsburg (1:2). Das war keinesfalls despektierlich gemeint, sondern sollte nur verdeutlichen, dass der TSG neben festen Größen wie Ihlas Bebou (Knorpelschaden im Knie), Grischa Prömel (Knöchelbruch) oder Munas Dabbur (Sprengung des Schultereckgelenks) seit Saisonbeginn bereits auch der Kapitän fehlt.

Das lädierte Sprunggelenk mag einfach nicht mehr mitspielen

Ein Ausfall, der wegen der Dauer und auch der Vorgeschichte irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Und die Prognosen verheißen nichts Gutes. Leicht möglich, dass der Innenverteidiger Hübner alsbald tatsächlich in Vergessenheit gerät, denn es steht nicht gut um die Gesundheit des mittlerweile 33-Jährigen. Dem Routinier droht das Ende seiner Karriere, das lädierte Sprunggelenk mag einfach nicht mehr mitspielen und wehrt sich hartnäckig gegen erhöhte Belastungen.

Damit wären wir bei der langen Vorgeschichte. Unmittelbar vor dem Saisonstart 2020 hatte sich der Abwehrspieler im Training am Sprunggelenk seines starken linken Fußes verletzt. Aus der vermeintlichen Lappalie erwuchs eine Pause von eineinhalb Jahren! Weil erst sehr spät und trotz Konsultationen bei verschiedenen Spezialisten ein gerissenes Innenband erkannt worden war. Erst nach der nach über einem Jahr Zwangspause erfolgten Operation ging es langsam wieder aufwärts.

Erst Corona, dann Rückenprobleme

Im Januar dieses Jahres feierte der Führungsspieler der TSG sein ersehntes Comeback in der Bundesliga nach 512 Fehltagen. Und war gleich wieder die gewohnte Stütze in der Abwehr, traf vorne auch wieder per Kopf und verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2023. Doch es sollte ein Strohfeuer bleiben. Nach fünf Partien fiel Hübner für den Rest der Saison wieder aus, erst wegen Corona, dann wegen Rückenproblemen.

Der letzte Vorhang für den Routinier?

In der Vorbereitung auf die aktuelle Saison war der Kapitän wieder an Bord. Doch im ersten Pflichtspiel folgte der nächste Rückschlag. Im Pokal beim Regionalligisten SV Rödinghausen (2:0) verletzte sich Hübner erneut am Sprunggelenk, sogar dasselbe Band war erneut in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Auswechslung kurz vor Schluss könnte der letzte Vorhang gewesen sein für den Routinier.

Denn in der Reha geht es nicht voran. "Das sieht leider gar nicht gut aus", versicherte neulich Trainer André Breitenreiter, der Hübner trotz der Abwesenheit in seinem Amt als Mannschaftskapitän bestätigt und ihm demonstrativ den Rücken gestärkt hatte. Doch mittlerweile schwinden langsam die Hoffnungen, dass der vermisste Zweikämpfer das erforderliche Level noch einmal erreichen kann. Zwar kommt Hübner die frühere und längere Unterbrechung der Saison im Grunde entgegen, doch nach wie vor rebelliert das Sprunggelenk, sobald die Belastungen hochgefahren werden. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Und selbst dann würde der in die Jahre gekommene Kämpfer nach der erneut mehrmonatigen Wettkampfpause ein entsprechend langes Aufbauprogramm durchlaufen. Deshalb mehren sich die Zweifel, dass Hübner noch mal die Kurve bekommt. Die Karriere des Hoffenheimer Kapitäns droht nicht eben standesgemäß zu Ende zu gehen.