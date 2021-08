Hübers wackelt vor dem Bayern-Spiel

Weil Timo Hübers dem 1. FC Köln gegen Meister Bayern wahrscheinlich fehlen wird, hat Trainer Steffen Baumgart dessen potenziellen Ersatzmann bereits benannt.

Neuzugang Timo Hübers wird dem 1. FC Köln möglicherweise am Sonntag in München fehlen. Der Ex-Hannoveraner zog sich beim Debüt gegen die Hertha eine Sprunggelenkverletzung zu, die hartnäckiger ist, als zunächst gedacht. Am Donnerstag musste Hübers das Training nach dem Aufwärmprogramm abbrechen.

Sollte er ausfallen, wird Jorge Mere neben Rafael Czichos in die Innenverteidigung rutschen. Dies erklärte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Bange ist dem Coach aufgrund des drohenden Ausfalls nicht. Es gehe nicht darum, ob der eine besser ist als der andere. Hübers und Mere seien eben unterschiedliche Spieler: "Timo ist sicher der Schnellere, Jorge ist der bessere Aufbauspieler mit dem klareren Passspiel. Auch er hat gut gearbeitet und mein Vertrauen."

Lob für Torwarttalent Urbig

Ebenfalls fraglich ist die Nominierung von Marvin Schwäbe, dem Keeper Nummer zwei hinter Timo Horn. Ihn behindert eine Handverletzung. Sollte er pausieren müssen, wird Jonas Urbig, der 18-jährige U19-Keeper und die Nummer drei der Profis, auf der Bank sitzen. Von ihm hält Baumgart eine Menge: "Wir haben mit ihm einen der talentiertesten Torhüter, die man haben kann."