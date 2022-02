Hübers: "Vielleicht können wir nach Fürth über neue Ziele sprechen"

Die Zeit von Alexander Wehrle beim 1. FC Köln ist bald vorbei. Damit geht er in einer beim "Effzeh" erfolgreichen Zeit, die am Samstag in Fürth weitergehen soll. Defensivmann Timo Hübers warnte vor dem Schlusslicht.

Zeitnah nach dem DFB-Bundestag am 11. März wird Alexander Wehrle (47) seinen Dienst als Geschäftsführer der 1. FC Köln KGaA quittieren und an einem noch nicht bekannten Termin in den Tagen danach als Vorstandsvorsitzender der VfB Stuttgart AG beginnen und dort Thomas Hitzlsperger beerben. Damit endet in Köln eine neunjährige Ära, dies mitten in einem sportlichen Aufschwung, mit dem vor Jahresfrist niemand rechnen konnte. Sein Nachfolger als Geschäftsführer Finanzen heißt Philipp Türoff (45), den Wehrle bereits seit Monaten einarbeitet.

Erst im April steht den Kölnern der neue Geschäftsführer Sport zur Verfügung. Die Pause hatte sich Christian Keller (43) nach Ende seines achtjährigen Engagements bei Jahn Regensburg im November 2022 ausbedungen. Das operative Geschäft im Hinblick auf die kommende Saison werden bis dahin Trainer Steffen Baumgart und Interims-Sportchef Jörg Jakobs gemeinsam mit der Scouting-Abteilung vorantreiben.

Ob es regelmäßigen Kontakt zu Keller gibt und inwieweit dieser in Vor-Entscheidungen eingebunden ist, darüber schweigt man sich in Köln aus. Allerdings: von einem - ihm immer wieder unterstellten - Vorhaben, eine Gehaltsobergrenze einzuführen, weiß beim FC tatsächlich niemand etwas. Auf rund 660.000 Euro Jahresgehalt sollen demnach Neuzugänge gedeckelt werden. Was angesichts eines durchschnittlichen Jahresgehaltes von über einer Million Euro pro Bundesliga-Profi recht abenteuerlich klingt, selbst dann, wenn das Bewusstsein so weit geschult ist, dass der Profifußball teilweise utopische und häufig nicht verantwortbare Summen zahlt und man einen Trainer unter Vertrag weiß, der bewiesen hat, dass er Spieler besser machen kann.

Hübers warnt vor Schlusslicht Fürth

Diese Fähigkeit führte den FC in die obere Tabellenhälfte, weit weg von den Plätzen, die der Klub in den vergangenen zwei Jahren belegte. Was am Ende übrig bleibt, ist angesichts der Enge im Mittelfeld des Tableaus schwer zu sagen. Innenverteidiger Timo Hübers mahnt an, sich auf das zu konzentrieren, was als nächstes kommt: "Wir sind noch nicht an dem Punkt, um höhere Ziele als den Klassenerhalt zu formulieren. Wir haben einfach große Lust, am Samstag nach Fürth zu fahren und drei Punkte mitzunehmen. Wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir am 23. Spieltag 16 Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze haben, hätte das jeder unterschrieben. Vielleicht können wir nach dem Spiel in Fürth über neue Ziele sprechen."

Das Spiel des Gegners in München schaute sich der Kölner am Fernseher an, mit folgender Erkenntnis: "Gegen die Bayern habe ich nicht unbedingt erkannt, dass Fürth abgeschlagen Tabellenletzter ist. Wegen der Art und Weise, wie sie gespielt haben, war die Führung zur Pause nicht unverdient. Von daher müssen wir am Samstag wach sein. Wir spielen auswärts. Es wird nicht die vermeintlich leichte Aufgabe, nur weil es auf dem Papier danach aussieht."