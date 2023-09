Hübers moniert fehlende Konstanz und nennt das Erfolgsrezept gegen Guirassy

Der 1. FC Köln ist eines von fünf noch sieglosen Teams der Bundesliga. Timo Hübers (27) möchte dies ändern. Auch wenn mit Stuttgart am Samstagnachmittag eine der Mannschaften der Stunde in der Domstadt antritt.

Die Stimme ist fest und die Aussage kommt im Brustton der Überzeugung: "Es ist genug darüber geredet worden, dass wir gerne mehr Punkte hätten", sagt Kölns Innenverteidiger Timo Hübers und fügt selbstbewusst an: "Wir sind nicht an die Wand gespielt worden und wir haben alles, was wir brauchen, um in der Bundesliga zu spielen." Dann wird der Tonfall nüchterner: "Es wäre gut, wenn wir das mal über 90 Minuten zeigen und drei Punkte mitnehmen."

Wir sind nicht an die Wand gespielt worden und wir haben alles, was wir brauchen, um in der Bundesliga zu spielen. Timo Hübers über die bisherige FC-Saison

Signifikante Szenen aus dem 1:2 in Bremen wurden den Profis vorgespielt, am Ende stand die Gewissheit, dass es nur dann geht, wenn Konstanz und Intensität über 90 Minuten hochgehalten werden können. "Es gibt immer wieder Phasen, in denen wir es nicht so gut machen", konzediert Hübers, Pech für die Kölner, dass der Gegner - egal ob auch, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt oder Hoffenheim - genau diese Momente für sich nutzt.

Hübers erinnert an die Kölner Stärken

Hübers versucht die Dinge einzuordnen. Der VfB, aktuell hochgelobt, habe vor einem Jahr ähnliche Probleme gehabt wie der FC jetzt: "Und so wie für die Stuttgarter vor einem Jahr gegen uns alles drin war, ist jetzt für uns alles gegen Stuttgart drin." Torlos trennte man sich seinerzeit, was aktuell sicher kein Wunschergebnis ist für die Geißböcke, die unbedingt einen Dreier brauchen, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Hübers erinnert noch einmal daran, "dass es uns immer ausgezeichnet hat, dass wir unabhängig vom Gegner unser Spiel durchziehen und die Power von den Rängen aufnehmen."

Dass die Schwaben mit Serhou Guirassy den aktuell besten Stürmer der Liga (zehn Tore nach fünf Spieltagen) mitbringen, darf die Kölner nicht kratzen: "Ob Lewandowski, Messi oder Guirassy, wir müssen die Stürmer im Verbund stoppen. Bei ihm funktioniert gefühlt gerade alles. Er ist ein super Stürmer. Für uns muss es deshalb darum gehen, ihn nicht in die Abschlusssituationen kommen zu lassen."