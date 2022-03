Hübers Ausfall eine Chance für Chabot?

Ohne Innenverteidiger Timo Hübers (25) startete der 1. FC Köln in die Trainingswoche für das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Sonntag.

"Erkrankt" - so lautet die Mitteilung des Klubs, der seit Monaten keine Corona-Erkrankungen mehr nach außen kommuniziert und jeweils offen lässt, um welche Erkrankung es sich beim Betroffenen handelt. Hübers - damals in Diensten von Hannover 96 - war im März 2020 der erste Fußball-Profi in Deutschland, der an Corona erkrankte.

Sollte es ihn erneut erwischt haben, wird er am Sonntag definitiv ausfallen und Winter-Neuzugang Jeff Chabot (24) könnte die Chance bekommen, als linker Innenverteidiger sein Debüt zu feiern. Trainer Steffen Baumgart: "Dass er sich erst einmal heranarbeiten muss, war klar. Gerade, weil es Timo und Luca in der Innenverteidigung auch gut gemacht haben."

Nun könnte Chabot also seinen ersten Pflichtspiel-Auftritt im Trikot des FC angehen, dies ausgerechnet gegen eine Mannschaft, die durchaus als Angstgegner des FC zu bezeichnen ist. Der letzte Sieg gegen die Kraichgauer datiert vom 12. April 2015, damals gewann der FC mit 3:2. Den Treffer zum vorentscheidenden 3:1 für die Kölner erzielte Jonas Hector, das Ergebnis komplettierte letztlich Anthony Modeste. Gehören beide am Sonntag erneut zu den Torschützen, wäre dies kein schlechtes Zeichen für die Kölner, die das Hinspiel 0:5 verloren.

Die Mannschaften, gegen die wir zuletzt gespielt haben, waren auch nicht so schlecht. Steffen Baumgart

Hoffenheim bildet den Auftakt zu einem attraktiven Dreierpack, die Kölner treffen danach auf Leverkusen und Dortmund. Für den Trainer kein Grund, die Segel zu streichen: "Die Mannschaften, gegen die wir zuletzt gespielt haben, waren auch nicht so schlecht", sagt Steffen Baumgart. Er räumt zwar ein, "dass Hoffenheim, Leverkusen und Dortmund um die Champions-League-Plätze spielen."

Aber im gleichen Atemzug appelliert er an seine Spieler: "Ich glaube, dass wir bei uns bleiben sollten und schauen, dass wir unser Spiel vernünftig durchziehen." Anders drohen Probleme. Baumgart warnt seine Mannschaften: "Es ist allen klar, dass die drei Mannschaften, gegen die wir jetzt spielen, eine hohe individuelle Qualität haben." Dies aber war bereits häufiger in dieser Saison der Fall. Man muss nur wissen, wie man diese Qualität bekämpft.