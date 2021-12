Huberdeau macht fünf Punkte: Florida schenkt dem Champion neun Tore ein

Was für ein Debakel für den amtierenden NHL-Champion! Der Tampa Bay Lightning unterliegt bei den Florida Panthers mit 3:9.

Jedes Drittel mit 1:3 verloren und am Ende dieses Nachbarduells hoffnungslos unterlegen: Der Tampa Bay Lightning hat bei den Florida Panthers eine 3:9-Schmach hinnehmen müssen! Bei den Gastgebern überzeugte Jonathan Huberdeau mit einem Tor und vier Vorlagen. Anthony Duclair traf doppelt.

Tampa Bay war keineswegs formschwach in dieses Duell gegangen. Nach vier Siegen in Serie setzte es für das weiterhin punktbeste Team der NHL (46 Zähler, Florida nun bei 44) mal wieder eine Niederlage. Und was für eine. "Wir haben einem wirklich guten Team, das uns schlagen wollte, zu viele Chancen ermöglicht", klagte Bolts-Coach Jon Cooper. "Wir haben sie in den Play-offs geschlagen, und das haben sie nicht vergessen. Das hier heute werde ich nicht vergessen."

Florida verpasste seinen Torrekord in einem NHL-Spiel nur um einen Treffer - am 26. November 1997 gelangen den Panthers gegen die Boston Bruins zehn Tore.

Peterka bleibt sieglos

John-Jason Peterka wartet indes auch nach seinem zweiten NHL-Einsatz weiter auf einen Sieg. Der 19-Jährige verlor am Donnerstag (Ortszeit) mit den Buffalo Sabres mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) bei den New York Islanders. Peterka, der aufgrund einiger Corona-Ausfälle ins Team geholt wurde, gab zwei Schüsse ab und stand etwas mehr als 16 Minuten auf dem Eis. Zuvor hatte der Stürmer für die Rochester Americans in Buffalos Farmteam gespielt. Die Sabres belegen den sechsten Platz in der Atlantic Division.

Torhüter Philipp Grubauer kam im ersten Spiel der Seattle Kraken nach der Corona-Zwangspause der Liga nicht zum Einsatz. Das Schlusslicht der Pacific Division unterlag mit 4:6 (1:1, 1:2, 2:3) den Calgary Flames. Grubauer ließ seinem Teamkollegen Chris Driedger den Vortritt.