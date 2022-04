HSVH-Rumpfteam schlägt sich wacker - Balingen gewinnt Kellerduell und klettert

In der Handball-Bundesliga hat sich Balingen-Weilstetten am Donnerstag im Abstiegskampfduell gegen Schlusslicht Lübbecke durchgesetzt. Der HSV Hamburg unterlag mit einem Rumpfteam in Hannover.

Der HSV Hamburg schlug sich in Hannover nicht schlecht. Hier Finn Wullenweber in Aktion. picture alliance / Eibner-Pressefoto