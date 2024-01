HSV: Zumberi verlängert und wird verliehen

Der Hamburger SV verleiht Eigengewächs Valon Zumberi für ein halbes Jahr in die Schweiz zu Zweitligist FC Schaffhausen. Vor dem Wechsel wurde der im Sommer auslaufende Vertrag des 21-jährigen Innenverteidigers noch um ein Jahr bis 2025 verlängert. Der U-21-Nationalspieler Kosovos sammelte in der vergangenen Saison seine ersten beiden Zweitliga-Einsätze, lief in dieser Spielzeit aber nur für die Zweitvertretung in der Regionalliga Nord auf.