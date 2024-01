HSV: Wirklich nur eine "unwichtige Momentaufnahme"?

Gesundheitlich angeschlagen war Tim Walter schon vor der Partie gegen den Karlsruher SC. Nach dem 3:4 war der HSV-Trainer zudem arg verschnupft über die Abwehrleistung seiner Elf. Die Symptome, an denen die Hamburger kranken, sind nicht neu. Aber welche Therapie hilft?

Kritiker hat Walter längst auch in den eigenen Vereinsgremien, selbst Horst Hrubesch zählt zu jenen und das ist nicht frei von Brisanz. Der Nachwuchs-Chef und Interims-Bundestrainer der DFB-Frauen ist ein enger Vertrauter von Sportvorstand Jonas Boldt, der sich nach der vorweihnachtlichen Analyse für ein Festhalten am Trainer entschieden hatte.

Hrubesch gilt nicht als Politiker in der Fußballbranche, sondern als Pragmatiker. Als dieser fehlt ihm die Überzeugung, dass Walters Ballbesitzfußball mit gewissem Risikofaktor aufstiegstauglich ist, und bei oberflächlicher Betrachtung war das Defensiv-Debakel vom Sonntag Wasser auf die Mühlen des 72-Jährigen und von allen anderen Skeptikern.

Walters Sichtweise ("Das war kein Rückfall") mag eigenwillig klingen, seine Argumentation indes ist nicht ganz und gar von der Hand zu weisen. "Es ging gegen Karlsruhe nicht ums mannschaftlich geschlossene Verteidigen, sondern um das individuelle Verteidigen." Mit anderen Worten: Der Fehler lag nicht im System, sondern bei Einzelnen.

Für diese These spricht, dass der HSV 54 Prozent der Zweikämpfe gewonnen hat. "Wir hatten gute Zweikampfwerte, aber in den entscheidenden Momenten haben wir die Duelle nicht gewonnen. Es waren individuelle Fehler, es geht um einzelne Spieler." Und doch bleibt unterm Strich: Die Analyse, dass individuelle Fehler entscheidend seien, ist nicht neu. Und diese abzustellen oder wenigstens zu minimieren, fällt letztlich in den Verantwortungsbereich des Trainers.

Der Coach ist bemüht Stärke auszustrahlen

Walter steht, nachdem er vor Weihnachten das Vertrauen ausgesprochen bekam, nur eine Niederlage später natürlich nicht automatisch direkt wieder auf der Kippe. Weil die Bosse mit einem schnellen Ende ihre eigene Entscheidung komplett konterkarieren würden. Und doch haben vier Gegentore daheim gegen einen Gegner aus dem Mittelfeld der Liga ausreichend Potenzial, das Vertrauen darin zu erschüttern, dass der HSV unter Anleitung des 48-jährigen Badeners im dritten Jahr endlich stabil werden kann.

Der Coach ist sichtbar bemüht Stärke auszustrahlen. Platz vier nennt er "eine unwichtige Momentaufnahme." Das mag angesichts des noch relativ frühen Zeitpunktes der Saison durchaus zutreffend sein, und doch ist das erstmalige Abrutschen aus den Aufstiegsrängen ein klarer Fingerzeig: darauf, dass es so wieder nicht reichen wird für die Bundesliga.

Walter verkündet im Brustton der Überzeugung: "Allein wir entscheiden, ob wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Nur wir. Sonst keiner." Auch diese Aussage ist vertretbar. Sie war angesichts der wirtschaftlichen Anstrengungen und der individuellen Qualität im Kader auch schon in den vergangenen Jahren zutreffend. Gescheitert ist der HSV dennoch immer. Und fast immer an sich selbst.