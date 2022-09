HSV winkt die Spitze: Das bringt der 9. Spieltag

Am 9. Spieltag empfängt der HSV im Topduell Fortuna Düsseldorf. Spitzenreiter Paderborn ist beim Tabellenschlusslicht in Fürth zu Gast.

Sandhausen auf Rekordjagd

Am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eröffnet Sandhausen den 9. Spieltag und empfängt Hannover. Der SVS, der zuletzt ein 1:1 auf St. Pauli erreichte, gewann die letzten drei Begegnungen mit Hannover. Vier Siege in Serie gegen den gleichen Kontrahenten erreichte Sandhausen noch nie. Die Niedersachsen kamen jüngst im Derby gegen Braunschweig nicht über ein 1:1 hinaus, gewannen zuvor aber viermal in Serie.

Braunschweig droht die Rote Laterne

Zur gleichen Zeit duellieren sich eben diese Braunschweiger mit dem Karlsruher SC. Der Tabellenvorletzte aus Niedersachsen könnte wieder auf den letzten Platz zurückfallen. Bereits einmal (vor knapp 20 Jahren) verhalf der KSC - nach dem 0:0 gegen Heidenheim Tabellenneunter - dem BTSV zur Roten Laterne.

Bielefeld und Kiel suchen die Erfolgsspur

Bielefeld hat am Samstag (13 Uhr) Holstein Kiel zu Gast. Die Arminia hat im vierten Spiel unter Coach Daniel Scherning erstmals nichts Zählbares mitgenommen und 0:1 in Nürnberg verloren. Der Trainer war nach der Partie in Nürnberg konsterniert und sagte: "Wir haben nicht stattgefunden." Kiel betrieb Chancenwucher gegen den HSV und unterlag 2:3. Wer also findet zurück in die Erfolgsspur?

Kempe-Jubiläum gegen Ex-Klub Nürnberg?

Am Böllenfalltor erwartet Darmstadt 98 den 1. FC Nürnberg, der jüngst Bielefeld mit 1:0 besiegte. Die Hessen sicherten sich beim 3:3-Tor-Spektakel auf dem Betzenberg einen Last-Minute-Punkt. Darmstadts Kempe, 2017 aus Nürnberg gekommen, steht vor zwei Jubiläen, summiert er doch aktuell in 180 Spielen im Lilientrikot 49 Tore und 48 Assists.

Legt Madgeburg in Rostock nach?

Magdeburg verließ mit einem 2:1-Erfolg gegen Greuther Fürth die Abstiegsplätze und will nun in Rostock nachlegen. Die Hanseaten unterlagen mit 1:3 in Düsseldorf und können vom FCM in der Tabelle überholt werden. Hansas Strauß und Magdeburgs Cacutalua waren in der Vorsaison noch gemeinsam für Erzgebirge Aue am Ball.

Thioune reist zum Topspiel an die alte Wirkungsstätte Hamburg

Am Samstagabend (20.30 Uhr) kommt es zum Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten Hamburger SV und Düsseldorf. Hamburgs 3:2-Sieg in Kiel war der dritte Dreier in Folge, die Fortuna kletterte mit dem 3:1 gegen Rostock auf Rang fünf. Der HSV könnte mit einem Sieg zumindest vorübergehend Platz eins übernehmen. Fortuna-Coach Daniel Thioune trifft mit Moritz Heyer auf seinen ehemaligen Schützling beim Hamburger SV (2020/21) und beim VfL Osnabrück (2019/20).

Klassenprimus Paderborn beim Letzten in Fürth

Am Sonntag (13.30 Uhr) unternimmt die SpVgg Greuther Fürth den neunten Anlauf, um den ersten Dreier einzufahren. Im Ronhof gastiert aber kein Geringerer als der Tabellenführer Paderborn. Die Ostwestfalen besitzen auch die treffsicherste Offensive, haben bereits 24 Tore erzielt. Aber: In den letzten beiden Partien siegte der Erste nicht beim Letzten. Würzburg (2020/21 - 3:2) und Wiesbaden (2019/20 - 1:1) konnte der HSV nicht schlagen. Gutes Omen also für die Franken?

Gelingt Lautern der erste Sieg in Heidenheim?

Der Tabellendritte Heidenheim hat nach dem torlosen Remis in Karlsruhe nun Kaiserslautern zu Gast. Die Roten Teufel trennten sich jüngst spektakulär mit 3:3 von Darmstadt. Heidenheim ist ein schwieriges Pflaster für die Pfälzer. Der FCK entführte in vier Aufeinandertreffen erst einen Zähler auf der Ostalb. Beim ersten Duell trennten sich die beiden Teams 1:1.

Jahn wartet seit sechs Spielen auf ein Tor

Der ehemalige Tabellenführer Jahn Regensburg wartet seit sechs Spielen auf ein Tor und ist bis auf Rang 14 abgerutscht. Gegen den FC St. Pauli muss Trainer Mersad Selimbegovic zudem auf den rot-gesperrten Breitkreuz sowie Gimber (5. Gelbe Karte) verzichten. Der Jahn-Coach trifft auf seine beiden Ex-Spieler David Otto und Carlo Boukhalfa, die beide in diesem Sommer zu dem Hamburgern wechselten.