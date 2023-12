HSV: Vuskovic zwischen Hoffen und Warten

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag 2023 zu Ende geht, blickt Mario Vuskovic daheim in Split auf ein komplettes Kalenderjahr ohne Fußball zurück. Wann der HSV-Verteidiger seinem Beruf wieder nachgehen darf, steht auch zum Jahreswechsel in den Sternen.

Hofft auf einen positiven Ausgang seines Dopingverfahrens: HSV-Profi Mario Vuskovic. Getty Images