HSV verspielt zwei Führungen - Okugawas spätes Tor zählt nicht

Der HSV hat am Freitagabend 2:2 gegen Paderborn gespielt, nun wird es mit dem direkten Aufstieg ganz schwer. Ein Remis gab es auch zwischen Bielefeld und Fürth, was für die Arminen zu wenig ist.

Beinahe hätte der HSV einen klassischen Fehlstart erlebt, Schonlau entschärfte in der ersten Minute eine Top-Chance von Conteh, nach der folgenden Ecke traf Rohr den Pfosten (2.). Die Hamburger schwammen zu Beginn, hielten aber die Null und bekamen dann Ruhe in die Begegnung. Nach einer Energieleistung von Glatzel gingen die Rothosen sogar in Führung, der Stürmer vollendete am Ende eine Dompé-Flanke zum 1:0 (39.).

Justvan hatte die Antwort parat und glich aus (43.). Heyers vermeintliche Führung kurz vor der Pause zählte wegen Abseits nicht (45.+1). Die nach der Pause aber schon, Kittel klaute Müller den Ball und markierte das 2:1 (49.). Der SCP hatte aber wieder eine Antwort parat: Muslija traf per Elfmeter (73.). Das 2:2 sollte der Endstand sein. Für den HSV wird es mit dem direkten Aufstieg nun ganz schwer. Der SCP verpasste es, entscheidend auf Platz drei aufzuschließen.

Okugawas später Treffer zählt nicht

In Bielefeld kamen eigentlich die Gäste etwas besser rein, der Treffer ging jedoch auf das Konto der Arminen, Lasme war auf und davon und stellte auf 1:0 (17.). Diskutabel war ein Handspiel von Oczipka im Vorfeld des Tores. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Hrgotas zweiter Elfmeter (den ersten verschoss er, wurde aber wiederholt, da Bielefelder Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren) landete im Kasten (26.).

Anschließend war lange nicht viel geboten, ehe Hack mit einem Pfostentreffer aufhorchen ließ (74.). Am Ende blieb es allerdings beim Unentschieden, auch weil Okugawas Tor kurz vor Schluss wegen Abseits nicht zählte (90.). Bielefeld ist somit seit fünf Spielen sieglos und steckt weiter mitten im Abstiegskampf fest.