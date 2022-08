HSV verschärft Bielefelds Lage - KSC dreht verrückte Partie

Der SC Paderborn ist mindestens bis Sonntag Tabellenführer der 2. Liga. Heidenheim und der HSV reihten sich dahinter ein. Bielefeld und Braunschweig blieben - im Gegensatz zu Karlsruhe - auch am 4. Spieltag sieglos.

Der Hamburger SV hat mit einem 2:0-Sieg auf der Alm die Lage von Absteiger Arminia Bielefeld verschärft. Die Ostwestfalen warten nach vier Spieltagen noch immer auf den ersten Punkt. Für Bielefelds neuen Trainer Uli Forte könnte es bald ungemütlich werden. Der HSV dagegen schob sich mit neun Punkten auf den dritten Tabellenplatz. Die Tore erzielten Königsdörffer (28.) und der eingewechselte Benes (74.). HSV-Torjäger Glatzel blieb diesmal ohne Treffer.

Ebenfalls die vierte Niederlage im vierten Spiel kassierte Eintracht Braunschweig. Der Aufsteiger verlor mit 0:3 bei Holstein Kiel und bleibt damit nicht nur punkt- sondern auch torlos am Tabellenende. Skrzybski (12. und 73.) trug sich zweimal in die Torschützenliste ein, wobei beim ersten Treffer Eintracht-Torwart Fejzics Rücken eine große Rolle spielte. Den Schlusspunkt setzte Pichler in der 82. Minute.

Seinen ersten Saisonsieg feierte der Karlsruher SC. Das Team von Trainer Christian Eichner gewann das badische Duell mit dem SV Sandhausen dank zweier später Tore mit 3:2. Der frühere KSC-Profi Kinsombi (10.) und Kutucu (61.) brachten den SVS zweimal in Führung. Batmaz (32.) gelang das zwischenzeitliche 1:1, in der Schlussphase drehten die Joker Rapp (84.) und Cueto (87.) die verrückte Partie.

Paderborn stürmt den Betzenberg

Paderborns Cheftrainer Lukas Kwasniok (li.) jubelt nach dem 1:0 in Lautern. Jan-Niklas Beste (re.) bejubelt das 3:0 in Nürnberg.

Mit jeweils neun Punkten stehen der SCP und der FCH nach vier Spieltagen da. Einzig die bessere Torausbeute sorgt dafür, dass die Ostwestfalen vor den Schwaben in der Tabelle rangieren. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok musste sich in Kaiserslautern allerdings lange gedulden, ehe der goldene Treffer fiel: Platte staubte aus kurzer Distanz ab und schoss die Gäste damit zum 1:0-Sieg. Vor über 30.000 Zuschauern waren die Ostwestfalen zu diesem Zeitpunkt schon lange in Überzahl.

Zuck hatte nach Foul an Conteh die Rote Karte gesehen - allerdings erst nach VAR-Intervention. Schiedsrichter Jöllenbeck hat das Foulspiel zunächst fälschlicherweise in den Strafraum verlegt und Zuck nur Gelb gezeigt. Nach Sichtung der TV-Bilder nahm er den Elfmeter zurück - zeigte Lauterns aufgebrachten Linksverteidiger aber stattdessen Rot (50.) - der Knackpunkt. Lautern, das im ersten Durchgang durch Tomiaks Lattentreffer die beste Chance hatte, wurde für eine lange konzentrierte Defensivleistung nicht belohnt.

Heidenheim siegt auch in der Höhe verdient

Der 1. FC Heidenheim fuhr indes einen souveränen und hochverdienten 3:0-Sieg beim 1. FC Nürnberg ein. Nachdem Club-Keeper Mathenia zunächst noch Schlimmeres verhindert hatte, schlug der FCH vor der Pause doch noch zu: Thomalla bestrafte nachlässiges Defensivverhalten bei den Franken mit einem platzierten Schuss ins Tor (44.). Die Hausherren hatten sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen - und wurden eiskalt erwischt: Beck ließ erst Hübner aussteigen und vollendete dann aus 17 Metern zum 2:0 (49.). Damit nicht genug, Beste besiegelte zehn Minuten vor Schluss den auch in der Höhe verdienten 3:0-Sieg der Heidenheimer.