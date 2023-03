HSV verpasst Platz eins - Regensburg nicht mehr Letzter

Der KSC ließ den schlafmützigen HSV böse auflaufen und feierte beim 4:2 einen verdienten Heimsieg. Regensburg überraschte Kiel und ist nicht mehr Tabellenletzter. Hannover wartet weiter auf einen Dreier im Jahr 2023.

HSV im Tiefschlaf - Glatzels Doppelpack hilft nicht

Der Hamburger SV konnte die ungewollte Steilvorlage der Darmstädter vom Samstag (1:3 in Bielefeld) nicht nutzen und verpasste mit dem 2:4 in Karlsruhe die mögliche Übernahme der Tabellenführung. Möglicherweise träumten die Hanseaten schon von Platz eins, denn anders waren die Aussetzer der Walter-Elf in Hälfte eins kaum zu erklären. Die Badener schlugen durch Nebel, Jensen und Schleusener dreimal eiskalt zu, wobei man sagen muss, dass es die Eichner-Elf in den ersten 45 Minuten gnädig machte und noch höher führen können.

Nach dem Seitenwechsel eröffnete Glatzels schneller Anschlusstreffer die Aufholjagd des HSV. Nach einigen ruhigeren Minuten leitete erneut Glatzel mit den zweiten HSV-Tor die spannende Schlussphase ein. In dieser flog erst Montero mit der Ampelkarte vom Platz, dann markierte Schleusener das entscheidende 4:2, ehe HSV-Coach Tim Walter vom Platz flog.

Hannover wartet weiter auf ersten Sieg - Beier zweimal der Pechvogel

Hannover 96 wartet auch nach dem Heimspiel gegen Hansa Rostock auf das erste Erfolgserlebnis im neuen Jahr. Die Niedersachsen spielten gegen die Ostseestädter 1:1. Ein Kunstschuss von Dressel brachte die Kogge in Führung, allerdings hatten die Gäste auch Glück, dass ein Treffer von Beier in der Anfangsphase wegen eines vorangegangenen Foulspiels nach VAR-Eingriff aberkannt wurde.

Erst in der zweiten Halbzeit wurden die Mühen der Leitl-Elf belohnt und Besuschkow markierte nach Dressels missglückter Abwehraktion den 1:1-Ausgleich. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Beier der Pechvogel, denn ein weiterer schöner Treffer des Hannover-Stürmers wurde diesmal wegen Abseits aberkannt. Die Rostocker ihrerseits hatten allerdings auch noch Chancen, aus dem wertvollen einen Zähler einen Dreier zu machen, doch 96-Keeper Zieler ließ keinen weiteren Treffer zu.

Kiel stärker, doch Regensburg holt drei Punkte und verlässt Tabellenende

Holstein Kiel war gegen Schlusslicht Jahn Regensburg von Anfang an die spielbestimmende Mannschaft und hatte auch genügend Chancen, um in Führung zu gehen, doch zunächst jubelten die Oberpfälzer. Caliskaner überwand aus spitzem Winkel Holstein-Keeper Himmelmann, der nicht die beste Figur machte. Zur Pausenführung für den Jahn reichte dies allerdings nicht, denn in der Nachspielzeit von Abschnitt eins glich der Kieler Stürmer Skrzybski verdient aus.

Auch nach dem Wechsel waren die Hausherren überlegen, aber der Ball wollte nicht ein zweites Mal über die Linie des Jahn-Gehäuses. Dafür hatte Regensburgs Coach Mersad Selimbegovic bei seinen Jokern ein goldenes Händchen - Owusu traf zum umjubelten 2:1-Auswärtssieg, der den Jahn weg vom Tabellenende führt.

Kein Sieger im Verfolgerduell

Düsseldorf stand gegen Heidenheim durchaus unter Druck, wollte den Abstand nach oben nicht abreißen lassen. Der FCH wiederum hatte die Chance, zwischenzeitlich auf Platz 1 zu springen. Entsprechend flott starteten die Gäste dann auch, die zu mehr Spielanteilen kamen und dank eines mustergültigen Kopfballs von Kleindienst in Führung gingen (20.). Iyoha konterte aber kurz darauf - und stellte mit seinem 1:1 alles wieder auf null (27.). In der Folge entwickelte sich ein zähes Spiel zweier Mannschaften, die sich defensiv kaum eine Blöße gaben. Kurz vor Schluss erwies Thomalla dem FCH einen Bärendienst, als er gegen Hoffmann nachtrat und mit Rot vom Platz flog. In Überzahl drängte die Fortuna nach vorne, letztlich vergebens, auch weil Müller bärenstark gegen Tanaka parierte (84.). So blieb es beim Remis, das primär der Konkurrenz im Aufstiegsrennen gefallen dürfte.

Siebter Sieg in Serie für St. Pauli

St. Pauli stellte am Samstagnachmittag einen neuen Vereinsrekord in der eingleisigen 2. Liga auf. Der 2:1-Erfolg gegen dezimierte Fürther war der siebte Sieg in Serie - das gab es noch nie (1974/75 in der 2. Liga Nord schon einmal). Dabei erwischten die Gäste einen Traumeinstand. Die Hamburger fanden im Sechzehner keinerlei Zugriff und am Ende war es Ache, der aus kurzer Distanz zur frühen Führung einschoss. Der VAR "verhinderte" wegen Abseitsposition kurz darauf das 0:2. Stattdessen glückte auf der anderen Seite Saliakas der Ausgleich - keine Viertelstunde war da gespielt. Nach einer Notbremse von Jung kurz vor der Pause gingen die Hamburger in Überzahl die zweiten Hälfte an. Afolayan nutzte die Chance, als die Fürther hinten pennten und schoss völlig freistehend zum 2:1-Sieg ein.

Alm bebt in der Nachspielzeit

Party auf der Bielefelder Alm. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bielefeld zeigte beim Debüt von Uwe Koschinat eine engagierte Vorstellung und feierte in der Nachspielzeit einen spektakulären 3:1-Sieg gegen Darmstadt. Die Arminen zeigten sich bis zur Pause defensiv stabil und ließen nur eine Chance zu. Honsak traf aus spitzem Winkel nur an den Pfosten. Okugawa gab für Bielefeld einen Schuss ab, der aber pariert wurde. Eiskalt schlug der Spitzenreiter in der zweiten Hälfte zu: Ein langer Abschlag von Schuhen schickte Honsak auf die Reise, der zur Führung traf. Bielefeld zeigte eine starke Reaktion und hatte gute Chancen durch Hack und Klos. Letztlich war es Prietl, der per Kopf ausglich. In der Nachspielzeit bebte die Alm wie zu besten Zeiten: Kanuric und Klos schossen die Ostwestfalen zum 3:1-Sieg.

Spannung zwischen FCM und SCP

Keine Tore, aber viel Spannung gab es zwischen Magdeburg und Paderborn.. Beide Teams hatten ihre Phasen, in denen sie besser waren und gute Chancen zur Führung hatten. Letztlich geht das Unentschieden in Ordnung. Magdeburg bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen, Paderborn verpasst den Anschluss an die Aufstiegsränge vorerst.

Nürnberg landet Befreiungsschlag

Schlusspunkt: Das 2:2 für Sandhausen durch Frank Evina. IMAGO/Thomas Frey

Es war mächtig was los zum Auftakt des 24. Spieltags auf dem Betzenberg. Nach 90 intensiven Minuten stand ein insgesamt leistungsgerechtes 2:2 zwischen dem von einer Krankheitswelle geplagtem 1. FC Kaiserslautern und dem abstiegsbedrohten SV Sandhausen. Früh ging der SVS durch Kutucu (8.) in Führung und hatte das Geschehen danach größtenteils im Griff. Nach einer halben Stunde hatte der FCK den Rückschlag dann aber abgeschüttelt, agierte mutiger und belohnte sich mit dem Ausgleich (35. Tomiak), der einer langen Überprüfung standhielt. Per Handelfmeter drehte Kraus (76.) das Spiel zugunsten der Roten Teufel, doch zum Sieg reichte es nicht, weil Sandhausens Evina (80.) den Schlusspunkt setzte.

Abnutzungskampf auf dem Betze

Einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf hat der 1. FC Nürnberg gegen Konkurrent Eintracht Braunschweig eingefahren. Verdient mit 2:0 gewann der Club am Freitagabend gegen schwache Braunschweiger, die nun seit fünf Partien sieglos sind. Lange Zeit war vor den Toren wenig geboten, ein Standard sowie ein schöner Distanzschuss führten aber zum Sieg. Hübner per Kopf (69.) und Gyamerah (81.) waren erfolgreich - und damit zwei FCN-Verteidiger. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel unter Dieter Hecking baute der Club den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf zunächst sieben Punkte aus.