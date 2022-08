HSV verliert nach zweimal glatt Rot gegen Darmstadt - Magdeburg ist Hannover nicht gewachsen

In einer hektischen Partie mit insgesamt drei Platzverweisen setzte sich Darmstadt in Hamburg durch und übernahm die Tabellenführung. Nichts zu melden hatte Magdeburg gegen Hannover.

Seit 1981 wartete der HSV auf einen Sieg gegen Darmstadt - und muss sich weiter gedulden. Die Hessen erwischten einen Start nach Maß: In der 4. Minute traf der unbedrängte Ex-Hamburger Pfeiffer per Kopf, nur drei Minuten später war auch Tietz mit dem Kopf zur Stelle - 2:0, gleichzeitig der Pausenstand. HSV-Coach Tim Walter brachte danach Neuzugang Dompé, doch es war Tietz, der beinahe das 3:0 für die Lilien erzielt hätte (50.). Nachdem Gjasula in der 58. Minute die Ampelkarte gesehen hatte, keimte wieder Hoffnung auf bei den Rothosen. Doch nicht lange: Holland hielt den kurz zuvor eingewechselten Opoku fest, dem daraufhin die Sicherungen durchbrannten. Nach einem Tritt gegen den am Boden liegenden Darmstädter flog er hochkant vom Platz (64.). Bitter auch für den HSV, dass Glatzel einen Elfmeter wegen einer vorangegangenen falschen Abseitsentscheidung nicht bekam (68.). Der eingewechselte Königsdörffer verkürzte zwar doch noch auf 1:2, sah aber wegen einer Tätlichkeit ebenfalls die Rote Karte - und so holte sich Darmstadt und nicht der HSV die Tabellenführung am Freitagabend.

Magdeburgs schlimmer Patzer führt 96 auf die Siegerstraße

Zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel trafen Magdeburg und Hannover aufeinander. Ein fürchterlicher Abwehrbock führte zur Führung für die Niedersachsen. Müllers Pass im eigenen Strafraum auf Gnaka geriet zu kurz, dieser spielte auch noch Beier in die Füße, der sich nicht zweimal bitten ließ (14.). Die fehlerbehafteten Magdeburger ließen weitere Großchancen zu, Tresoldi hatte den zweiten Treffer auf dem Schlappen (24.). Dieser gelang kurz vor der Pause Krajnc per Kopf, weil er vor FCM-Keeper Reimann ans Leder kam. Als dann auch noch Muroya nach Nielsens starker Vorarbeit zum 3:0 traf, war die Messe in Magdeburg endgültig gelesen (56.). Zieler mit einer starken Parade gegen Kwarteng (68.) und Teuchert mit dem 4:0-Endstand in der Nachspielzeit beseitigten die letzten Zweifel. Die 96er fuhren damit den zweiten Sieg in Folge ein, während die Hausherren das vierte Pflichtspiel in Folge verloren.

