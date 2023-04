HSV verliert direkte Aufstiegsplätze aus den Augen - Rostock überholt Bielefeld

Der Hamburger SV hat einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Liga kassiert und liegt nun vier Punkte hinter dem 1. FC Heidenheim. Der Gewinner im Keller heißt Hansa Rostock und nicht 1. FC Nürnberg.

Herber Rückschlag: HSV verliert Heidenheim aus den Augen

Der Hamburger SV hat einen heftigen Rückschlag im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze kassiert. Nach dem 2:3 beim 1. FC Magdeburg liegt der HSV nun schon vier Punkte hinter dem zweitplatzierten 1. FC Heidenheim. Die von Hamburgs Ex-Coach Christian Titz trainierten Magdeburger schockten den HSV zunächst durch Kwarteng (32.). Die Norddeutschen kamen noch vor der Pause durch Kittel (42.) zurück, wurden in der Folge aber zu selten zwingend. Stattdessen schlug Magdeburg wieder zu: Atik brachte den FCM mit einem feinen Abschluss wieder in Führung (74.), Ito erhöhte mit einem nicht weniger schönen Schlenzer (86.). Der Anschlusstreffer von Reis (90.+4) kam zu spät.

Verdienter Sieg: St. Pauli zurück in der Spur

Noch sechs Punkte hinter dem HSV liegt Stadtrivale St. Pauli. Die Derbyniederlage in der Vorwoche schien St. Pauli gut aus den Kleidern geschüttelt zu haben, die Hausherren dominierten die Partie gegen Arminia Bielefeld vom Start weg, vergaben im ersten Durchgang aber mehrere gute Möglichkeiten. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich das Team von Fabian Hürzeler dann verdientermaßen durch Tore von Hartel (53.) und Daschner (69.). Bielefeld schlug nach dem 0:2 zwar umgehend zurück und verkürzte durch Consbruch (73.), kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Damit rutschen die Ostwestfalen auf den Relegationsplatz ab - mindestens.

Knapper Sieg in Kaiserslautern: Rostock überholt Bielefeld

Überholt wurde Bielefeld am Samstag von Hansa Rostock, das das Auswärtsspiel in Kaiserslautern mit 1:0 gewann. In einer ansonsten ereignisarmen ersten Hälfte sorgte Pröger mit einem feinen Schuss kurz vor der Pause für die Rostocker Führung (42.). Kaiserslautern drängte nach dem Seitenwechsel zwar auf den Ausgleich, den Rostock mit aufopferungsvoller Abwehrarbeit aber verhindern konnte. Damit rückt Rostock vorerst auf einen Nichtabstiegsplatz vor.

Kurz vor und nach der Pause: 96 düpiert den Club

Im Samstagabendspiel duellierten sich die beiden Traditionsvereine Hannover und Nürnberg. Die Franken begannen forsch, ließen insbesondere durch Lohkemper eine gute Chance liegen. 96 kam im weiteren Spielverlauf aber immer besser auf und vollstreckte. Börner besorgte kurz vor der Pause das 1:0 (43.), Köhn stockte nach Wiederbeginn auf (49.). Am Ende stand ein verdienter und klarer 3:0-Sieg der Niedersachsen, die damit 40 Punkte auf ihrem Konto haben. Bei Nürnberg sind es weiter 33 - zu wenig, um sich zurücklehnen zu können.

Heidenheim nimmt Fürths Geschenke an

Die Partie im Frankenland begann gänzlich unglücklich für Fürth: Nach einem weiten Ball klärte Michalski die Kugel versehentlich an den eigenen Pfosten, Kleindienst stand anschließend richtig und staubte ab (7.). Der Torjäger hatte gar die Chance zum zweiten Treffer, sein Kopfball landete aber in Lindes Armen (23.). SpVgg-Coach Zorniger gefiel der Auftritt gar nicht, denn er wechselte schon in Minute 26 doppelt. Besser wurde es danach zwar, für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte patzte das Kleeblatt verheerend, diesmal war es Keeper Linde. Beste bedankte sich und stellte auf 2:0 (51.). Letztlich die Entscheidung in diesem Spiel, in dem Hrgota noch eine dicke Chance vergab (69.) und Kleindienst das 3:0 ausließ (76). Die Elf von Frank Schmidt gewann das dritte Spiel in Folge und legte im Aufstiegsrennen vor.

5:1! Paderborn siegt klar

Paderborn trat im Heimspiel gegen Braunschweig dominant auf und hatte viel Ballbesitz. Die verdiente Führung gab es in der 28. Minute, Justvan köpfte eine ideale Obermair-Flanke ein. Kurz vor der Pause wurde der Vorbereiter dann zum Torschützen, Obermair brachte den SCP nach Braunschweigs Ballverlust mit 2:0 in Führung (45.+1). Nach dem Seitenwechsel machte es Conteh schnell noch deutlicher (52.), doch Ujah stellte postwendend auf 1:3 (53.). Der Anfang einer Aufholjagd der Löwen war dies allerdings nicht. Der SCP ließ nichts mehr anbrennen - und machte am Ende noch mal mächtig Betrieb: Srbeny schraubte mit einem Doppelpack (90., 90.+4) das Ergebnis auf 5:1, Pieringer vergab zwischenzeitlich noch einen Elfmeter (90.+3). Damit wahren die Hausherren die Minimalchance auf die Aufstiegsplätze.