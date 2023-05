HSV und VfB: Zwei Teams müssen wieder zittern

Für mehrere Minuten freuten sich die Fans des Hamburger SV schon auf die Bundesliga. Dann kam die schlechte Nachricht: In einem anderen Stadion war kurz vor Schluss noch ein Tor gefallen. Nun müssen die Hamburger noch um den Aufstieg zittern.

Denn in der Bundesliga ist für die nächste Saison nur noch ein Platz frei. Darum spielen jedes Jahr der Drittletzte der ersten Liga gegen den Dritten der zweiten Liga. Nach zwei Spielen fällt die Entscheidung.

Diese Extra-Spiele werden Relegation genannt. In der Bundesliga landete der VfB Stuttgart auf dem drittletzten, also dem 16. Platz. Der Hamburger SV wurde in der zweiten Liga Dritter.

Schon vor einem Jahr hatten die Hamburger die Chance, über die Extra-Runde aufzusteigen. Damals mussten sie sich geschlagen geben. Jetzt soll es besser laufen. "Wir werden versuchen, diesmal die Oberhand zu behalten", sagte der Hamburger Trainer Tim Walter.

An diesem Donnerstag steht das erste Duell an. Das Rückspiel folgt am Montag.