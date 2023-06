HSV-Talent Hein will in Regensburg "Drittliga-Härte" gewinnen

Bryan Hein spielt ab der kommenden Saison beim SSV Jahn Regensburg. Der Linksverteidiger kommt vom HSV.

Wie der SSV Jahn am Donnerstag erklärte, erhält Bryan Hein einen Zweijahresvertrag in der Donaustadt. "Bryan ist ein spannender junger Spieler, der neben seinen defensiven Qualitäten auf der Außenbahn auch offensiv Impulse geben kann", beschreibt Jahn-Geschäftsführer Philipp Hausner den 21-jährigen Neuzugang in einer Mitteilung. "Er hat im vergangenen Jahr eine sehr gute Regionalliga-Saison gespielt. Wir wollen nun gemeinsam mit ihm an seiner Entwicklung arbeiten und zusammen als Mannschaft eine erfolgreiche Drittliga-Saison spielen."

Hein ist ein Hamburger Eigengewächs. Der Außenverteidiger durchlief ab 2009 nahezu alle Jugendmannschaften der Rothosen. In der vergangenen Saison stand er 33-mal in der Regionalliga Nord auf dem Rasen.

Von seinem Wechsel nach Regensburg ist er überzeugt: "Hier möchte ich die Drittliga-Härte annehmen und den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Ich freue mich sehr, bald die Mannschaft und das Umfeld kennenzulernen."