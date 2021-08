HSV stellt Leistner frei

Die sportliche Perspektive erschien bereits während der Trainingslagertage in Grassau düster, seit Mittwoch nun ist das Kapitel Toni Leistner beim HSV tatsächlich nahezu beendet. Der 31-jährige Innenverteidiger wurde nach einem Gipfel von der sportlichen Leitung noch vor Beginn des Nachmittagstrainings freigestellt - um sich auf Klubsuche zu begeben.

Ein Knall mit Vorgeschichte. Bereits nach dem Derby auf St. Pauli soll es Trainer Tim Walter missfallen haben, dass Leistner im Anschluss an die 2:3-Pleite lange mit Marcel Hartel auf dem Platz gestanden hatte. Dieses hatte der Coach dem Reservisten noch in der Kabine deutlich und lautstark zum Vorwurf gemacht. Zum Wochenstart dann ist Leistner ein öffentlich gewordener angeblicher Chatverlauf mit einem Fan zum Verhängnis geworden, in dem der Profi auf Nachfrage bestätigt hatte, dass er gehen soll und dem Klub Planlosigkeit vorgeworfen hatte.

Ab sofort geht es um mögliche Auflösungsmodalitäten

Leistner hatte zwar bestritten, der Autor dieser Zeilen zu sein, und ist deshalb auch nicht offiziell suspendiert. Die Freistellung zur Klubsuche aber kommt dem sofortigen Ende gleich und erscheint den Verantwortlichen noch vor dem Start in die neue Trainingswoche als die beste Lösung, weil ihnen auch die Körpersprache des gebürtigen Dresdners missfallen hatte: Leistner also ist kein Teil mehr des Zweitligakaders, ab sofort geht es um mögliche Auflösungsmodalitäten.

Diese Klarheit im Umgang ist einerseits konsequent. Andererseits sollte es in Hamburg dennoch auch um eine Aufarbeitung der Transferpolitik gehen. Denn noch im Frühjahr wurde Leistner öffentlich für seine Charakterfestigkeit gerühmt. An irgendeiner Stelle also liegt eine Fehleinschätzung vor. Fakt ist: Mit dem Verteidiger wäre nach Simon Terodde, Sven Ulreich und Klaus Gjasula auch der letzte der vier vor einem Jahr geholten Säulenspieler weg.