HSV startet mit Heyer und Jatta

Den Gag, die Medienvertreter nach den aus England herübergeschwappten Berichten über ein Interesse von Norwich City an seiner Person auf Englisch zu begrüßen, ließ sich Tim Walter am Montag nicht nehmen. Gleichzeitig unterstrich Hamburgs Trainer zum Trainingsauftakt auch, dass seine Vertragsverlängerung beim HSV nur noch Formsache ist.

Nach Sportvorstand Jonas Boldt und dem neuen Finanzvorstand Dr. Eric Huwer wird auch der 47-Jährige dieser Tage einen neuen Kontrakt unterzeichnen. "Ich habe ja immer gesagt, dass ich sehr gern hier bin. Wir sind in guten Gesprächen.“ Mit einem Augenzwinkern grenzte er auch den Zeitraum ein, in dem seine Unterschrift unter das neue Arbeitspapier erfolgen wird: "Schauen wir mal, was die nächsten Tage so passiert."

Klar ist, was in den kommenden Tagen auf dem Trainingsplatz passieren soll. Bis zum Abflug ins Trainingslager nach Sotogrande (Spanien) am 11. Januar ist kein freier Tag vorgesehen. "Der Reisetag", sagt Walter, "ist frei. Wir werden intensiv und detailliert arbeiten." Und auch zuvor schon spielen: Am kommenden Samstag testet der HSV beim Bundesligisten 1. FC Köln, tags darauf geht es beim Turnier in Gummersbach, unter anderem mit dem Karlsruher SC und Rot-Weiss Essen, in die Halle. Das ist mittlerweile durchaus ungewohnt für Profiklubs, und auch Walter kündigt an, dass er dort "vermehrt die Jungen" ranlassen wird, er outet sich generell aber als Freund des einst so beliebten Spektakels unterm Dach: "Ich finde Hallenfußball eigentlich grandios. Wenn das Grätschen und Drücken an der Bande verboten würde, wäre auch die Verletzungsgefahr nicht höher."

Der Fokus indes liegt auf der Vorbereitung auf die Rückserie. Und dabei hat er alle Mann an Bord. Auch seine rechte Seite. Außenverteidiger Moritz Heyer und Flügelstürmer Bakery Jatta absolvierten nach ihrer langen Pause wegen Sprunggelenksverletzungen die komplette erste Einheit des neuen Jahres, und Walter schwärmt: "Sie haben vor dem Urlaub und auch währenddessen richtig hart gearbeitet. Deshalb müssen sie jetzt auch nicht eingegliedert werden, sondern sind voll dabei. Beide sind bei 100 Prozent." Und sorgten so ganz entscheidend mit dafür, dass der Auftakt ganz nach dem Geschmack des Trainers verlief.